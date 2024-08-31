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永進、葛蘭富合攻綠能設備

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

工具機大廠永進機械率先國內工具機業，昨（30）日與全球最大泵浦製造商葛蘭富（GRUNDFOS）簽訂合作備忘錄，將加速台灣工具機產業的智慧和節能系統，發展綠色節能工具機，進一步推動環境永續發展。

昨天的簽約儀式，由永進機械總經理陳伯佳、與葛蘭富工業事業部亞太東亞區銷售董事長韓起成主持，葛蘭富工業事業部亞太區董事長賴俊祥也到場見證。

葛蘭富公司成立於1945年、總部位於丹麥的，每年生產1,600萬顆泵浦，去年集團營業額約新台幣1,600億元。葛蘭富於1989年進入台灣市場，在苗栗銅鑼工業區設立亞洲第一個生產據點，每年生產逾40萬顆泵浦，除供應內需也外銷日、韓、中、印等國家。

賴俊祥指出，作為第一家獲得科學基礎減量目標倡議組織（SBTi）2050年淨零排放目標全面驗證的泵浦製造、和水資源解決方案供應商，葛蘭富致力於推動邁向淨零未來的轉型。

工具機 董事長

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