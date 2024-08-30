麗明營造公益捐血響應熱烈 募2003袋血創23年新高

「麗明捐血23‧愛心持續奔馳」於今(30)日圓滿落幕，連續3日總計募得2,003袋血，首次突破2,000袋，創下麗明營造舉辦公益捐血活動23年以來的新高紀錄。

「麗明的公益捐血活動非常有意義！」柔道男神楊勇緯在活動首日特別現身，除了感謝麗明長期對他母校國立臺灣體育運動大學的支持，也希望透過行動號召社會大眾，一起加入麗明公益捐血行列。

以電梯鋼索創作「無限生命」系列作品，享譽國際的台灣雕塑大師康木祥也特別來到活動現場，他不僅以創作展現對生命的渴望與熱情，也採取實際行動來表達對社會公益的關注。

「我們舉辦捐血活動23年，無論是響應捐血的民眾或是參與贊助的夥伴，都是年年增加；以往我們幫助的團體，如今也與我們站在一起投入公益，例如國立臺灣體育運動大學，真得非常感動。」麗明董事長吳春山欣慰地表示。

這次參與麗明公益捐血的合作夥伴數量，也創下歷屆新高，足見ESG盛行的時代，麗明的企業社會影響力也不斷擴大。

主辦單位包含：麗明營造、麗明建設、全宏營造、春耕不動產、豐穀建設、台中市南屯扶輪社、台中市國際蘭馨交流協會、台中日光溫泉會館、立富實業、麗萌企業、歐克佬、台中市商業會、台灣知日協會、三力印刷、銘垣興業。

協辦單位包含：台中市生命線協會、台灣行動菩薩助學協會、台灣老樹救援協會、台灣身心障礙藝術發展協會、台中市企業經理協進會、台中市不動產開發商業同業公會、台中市建築經營協會、敬業樂群大樓管委會、溢全實業有限公司、土地銀行中港分行。

以及聯邦銀行民權分行、京城銀行大里分行、農業金庫台中分行、板信銀行台中分行、第一銀行台中分行、彰化銀行中港分行、三信商銀台中分行、合作金庫銀行大竹分行、台中銀行西屯分行、台中梧桐弦樂團與土地銀行中科分行。

截至2024年，麗明公益捐血23年來累計已募得1萬8,043袋血。「在麗明的多年推動下，善的循環正在形成，我們也會繼續努力，希望未來有更多人加入我們的公益生態圈，讓社會更美好。」吳春山說：「我相信，願有多大，力量就有多大。」