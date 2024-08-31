工具機業促鼓勵汰舊換新

面對碳費、碳稅即將上路，台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳昨（30）日表示，建議政府儘快提前部署，鼓勵國內設備採購及汰舊換新，並將公會推動的節能標章納入，以帶動國內工具機產業發展，並落實淨零碳排的目標。

展望工具機產業景氣，陳伯佳坦言，目前工具機產業景氣低迷，短期還看不到曙光。美國聯準會何時宣布降息，以及美國總統大選塵埃落定，將是重要觀察指標，屆時景氣可望逐步明朗。

隨著全球氣候變遷的影響逐漸加劇，淨零碳排已成為各國政府與企業所追求永續發展的共同目標。工具機產業作為製造業的基石，正面臨著前所未有的壓力，必須在經濟成長與環境保護之間取得平衡。

在此背景下，工具機公會自2023年第4季起，針對綜合加工機、車床、磨床、鑽床、沖床、放電加工機等六大類別，推動碳足跡「產品類別規則（PCR）」的制定。

上述六大類別的主導廠商，分別為綜合加工機：永進機械、磨床：福裕事業（4513）、沖床：協易機械、PCB鑽孔機：東台精機、車床：台中精機、放電加工機：慶鴻機電等。

公會希望透過公會委員會機制，以公平、公正、公開的方式，建立具公信力的碳足跡計算範疇與規則，為國內工具機及零組件產業提供碳足跡計算的業界標準。

協易機表示，產品碳足跡的計算與減少，不僅能幫助製造業者降低碳排放，提升競爭力與品牌形象，還能通過透明披露產品的碳排放數據，滿足消費者對綠色產品的需求，爭取更多國際商機。

陳伯佳也希望政府，將相關補助計畫納入產發署與工具機公會共同推動的產業規範，因應政府淨零碳排趨勢，工具機公會已著手進行節能標準建置。