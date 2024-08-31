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運價指數失守3,000點 業者看後市…將迎陸十一長假出貨潮

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
運價指數本周再度轉跌。 路透
運價指數本周再度轉跌。 路透

運價指數本周再度轉跌，最新一期上海貨櫃出口（SCFI）運價指數昨（30）日出爐，指數下跌134.25點，跌破3,000點至2,963.38點，周跌4.33%，跌幅較上周縮小。

相較上周四大主要航線都下滑，其中美西線及美東線分別跌破6,000美元及9,000美元關卡，本周遠東到美西每FEU（40呎櫃）回漲185美元，來到6,140美元，美東則是續跌107美元，來到8,439美元，跌幅較大的為歐洲線，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達3,876美元，較前一期下跌524美元，週跌幅11.9%；遠東到地中海運價每TEU為4,083美元，較前一期下跌440美元，跌幅9.72%。

業者指出，今年以來SCFI漲幅較去年同期大漲，今年7月平均指數約3,600點，跟去年同期間7、8月的977點及1,030點相比，都呈現倍數的增幅，雖然指數、運價近期略為下滑，仍處於相對的高點，尤其，大陸十一長假期需求即將出籠，預期會出現一波出貨潮。

目前大陸出口的貨量不旺，加上美國東岸10月的罷工壓力出籠，市場供、需變動大，報價混亂，造成本周亞洲到美國線的運價跌幅加大，SCFI指數持續下滑。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一周下跌47美元，跌幅8.64%；遠東到日本關西、遠東到日本關東持平、遠東到韓國每TEU小跌1美元。

業界指出，對於貨櫃輪未來運價變化，美國國際碼頭工人協會（ILA）現行的六年合約於9月30日屆期，美東碼頭工人喊漲薪水本身不是問題，反對碼頭自動化程度拉高會較難取得共識，成為勞資談判能否有結果的重要因素。此外，自動化一直是影響美國碼頭裝卸貨時間變慢的主要原因，裝卸的速度太慢，將造成船東負擔成本變高，相關問題都將牽動未來的運價表現。

不過業者認為，目前運價仍在高檔，亞洲-美東才剛開始進入旺季，需求相當強勁，雖然近期運價指數下跌符合市場預期，但運價何時止跌，以及何時回升尚待觀察。

碼頭 美國

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