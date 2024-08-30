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圓山大飯店董座交接 葉菊蘭：爭取更多國際旅客

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
圓山飯店新、卸任董事長葉菊蘭（右）與林育生（左），昨天在交通部次長林國顯監交下交接。 記者林澔一／攝影
圓山飯店新、卸任董事長葉菊蘭（右）與林育生（左），昨天在交通部次長林國顯監交下交接。 記者林澔一／攝影

圓山大飯店昨（30）日舉行董事交接典禮，原董座林育生卸任，由前台灣觀光協會會長葉菊蘭接任。葉菊蘭表示，過去在交通部長期間就持續推動以觀光立國為根本，希望透過圓山大飯店這座國家級飯店，帶領台灣走向國際，爭取更多日本及國際觀光客來台消費。

圓山大飯店是台北市的重要地標，從1952年創立至今，具有歷史意義。葉菊蘭指出，未來會延續過去所打下的基礎，搭配歷史、文化創意等元素，帶領圓山大飯店走入新時代。

葉菊蘭曾任交通部部長、客家委員會主任委員、高雄市代理市長、中華民國總統府資政、華膳空廚公司董事長等職位，並且過去從事過廣告業務，曾任「聯廣廣告公司」業務處長。

葉菊蘭表示，圓山大飯店承載歷史跟外交的重要地位，她期許自己可以將過去在就任部長期間，企業經營、行銷等技能比較用不到，運用在未來經營上，吸引更多旅客入住。關於國際旅客部份，葉菊蘭指出，「目前圓山大飯店目前住房旅客有一半為國人，新目標是未來可以多爭取國際觀光客。」

交通部 廣告 觀光

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