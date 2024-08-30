快訊

直指柯文哲？彭振聲涉貪汙圖利罪 遭檢聲押禁見

美股走升 道瓊漲228點續創歷史新高、那指上揚1.13%

晴朗炎熱午後雨 吳德榮：摩羯颱風醞釀 下半周恐登陸構成威脅

雙B在台銷售有望創高

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

中國大陸汽車市場牽動台灣車市，國際燃油車品牌今年在大陸銷售表現大跌，與去年比較僅剩下五成。國內市場傳出，歐系品牌受到大陸市場影響，將背負更高的成長目標，包括賓士BMW雙B品牌全年銷售有望突破歷年新高。

業界指出，大陸汽車市場今年需求不好，除了電動車之外，幾乎所有傳統燃油車的銷售都攔腰折一半，大量庫存車與零件待消化。去年和泰車就接手原本應該供應大陸約7,000台Lexus的新車配額來台銷售，今年傳出許多歐系品牌也將配額移出大陸，台灣市場因而接手不少新車，原本供應不足的問題有望獲得緩解。

此外，市場也傳出，台灣歐系品牌、尤其是雙B的新車銷售目標被拉高，因為原廠要補大陸市場衰退的份額。

對此台灣賓士指出，台灣賓士目前沒有這樣的消息，賓士的銷售規劃都是看當地市場趨勢及供給條件，目前預估今年銷售成績會比去年好，目前年成長率將突破雙位數。包括SUV車款、電動車、C-CLASS、E-CLASS和V-CLASS的銷售都有很明顯的成長。

今年BMW的新車銷售也較去年成長，前七月已成長6%，由於新車到港順利，銷售表現出色，預期下半年BMW全新二系列Gran Coupe車款，熱門電動車X1、X2、iX1、iX2等，以及即將發表的新車BMW 4系列Gran Coupe車款均會大量到港，陸續滿足先前所遞延訂單。

BMW 新車銷售 賓士

延伸閱讀

全新BMW M3 COMPETITION/BMW M3 COMPETITION TOURING 預售起跑

影／台中石岡警站交通崗眼尖 攔獲BMW車掛偽造車牌

豐田、BMW擴大氫能車合作

影／心存僥倖？國3南休車聚賓士掛假車牌遭逮！

相關新聞

餐飲業展店、徵才 搶年底商機、迎接聚餐旺季

餐飲業為了迎接年底聚餐商機，第4季招兵買馬、積極擴充據點。龍頭王品昨（30）日表示，年底前將再開展20家門店，並於第4季...

運價指數失守3,000點 業者看後市…將迎陸十一長假出貨潮

運價指數本周再度轉跌，最新一期上海貨櫃出口（SCFI）運價指數昨（30）日出爐，指數下跌134.25點，跌破3,000點...

保瑞海外發債 籌資64億元 拚邁向全球前十大CDMO廠

保瑞藥業昨（30）日宣布，海外首次無擔保可轉換公司債（ECB）已於2024年8月29日完成訂價，募資總金額達2億美元（約...

工具機業促鼓勵汰舊換新

面對碳費、碳稅即將上路，台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳昨（30）日表示，建議政府儘快提前部署，鼓勵國內設備採購及汰舊...

保瑞強攻美國 搭政策順風車

美國眾議院傳出將在9月初表決生物安全法案（Biosecure Act），刺激國內生技業加緊布局美國市場。保瑞集團董事長盛...

永進、葛蘭富合攻綠能設備

工具機大廠永進機械率先國內工具機業，昨（30）日與全球最大泵浦製造商葛蘭富（GRUNDFOS）簽訂合作備忘錄，將加速台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。