雙B在台銷售有望創高

中國大陸汽車市場牽動台灣車市，國際燃油車品牌今年在大陸銷售表現大跌，與去年比較僅剩下五成。國內市場傳出，歐系品牌受到大陸市場影響，將背負更高的成長目標，包括賓士與BMW雙B品牌全年銷售有望突破歷年新高。

業界指出，大陸汽車市場今年需求不好，除了電動車之外，幾乎所有傳統燃油車的銷售都攔腰折一半，大量庫存車與零件待消化。去年和泰車就接手原本應該供應大陸約7,000台Lexus的新車配額來台銷售，今年傳出許多歐系品牌也將配額移出大陸，台灣市場因而接手不少新車，原本供應不足的問題有望獲得緩解。

此外，市場也傳出，台灣歐系品牌、尤其是雙B的新車銷售目標被拉高，因為原廠要補大陸市場衰退的份額。

對此台灣賓士指出，台灣賓士目前沒有這樣的消息，賓士的銷售規劃都是看當地市場趨勢及供給條件，目前預估今年銷售成績會比去年好，目前年成長率將突破雙位數。包括SUV車款、電動車、C-CLASS、E-CLASS和V-CLASS的銷售都有很明顯的成長。

今年BMW的新車銷售也較去年成長，前七月已成長6%，由於新車到港順利，銷售表現出色，預期下半年BMW全新二系列Gran Coupe車款，熱門電動車X1、X2、iX1、iX2等，以及即將發表的新車BMW 4系列Gran Coupe車款均會大量到港，陸續滿足先前所遞延訂單。