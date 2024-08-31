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搶人大戰…餐飲業啟動調薪計畫

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

餐飲業為擴充新據點展開搶人大作戰，薪資成為競逐焦點。王品（2727）昨（30）日表示，旗下共計八品牌在9月1日啟動調薪，國內吃到飽的霸主饗賓集團今年也發動兩波調薪，年初已調漲過薪資的築間餐飲也說，下一波加薪計劃目前在研擬中。

人力求職網最新調查，有90.4%的上班族透露，「有計畫」在今年第3季換工作，想跳槽的熱門行業，第一名則是餐飲住宿與休閒旅遊。而根據王品統計，今年7月應徵履歷數，也較去年同期增加17%，顯見公司在薪酬與福利、職涯發展等具備高競爭力。

王品宣布，包括五大鍋物品牌「聚鍋」、「青花驕」、「和牛涮」、「嚮辣」、「尬鍋」，以及燒肉品牌「原燒」、「肉次方」、「金咕」，9月1日起啟動調薪計畫，正職起薪含全勤調升為35,800元起，起薪較市場行情高出近兩成。以鍋物品牌為例，儲備幹部若通過考核，晉升為店長、主廚，有機會挑戰一年加薪1萬，平均月薪上看9萬。

王品今年已有過半數品牌啟動調薪計畫，其中以平價火鍋「石二鍋」、「12MINI」連兩次調薪、累計調幅達6%最高。

饗賓集團今年初啟動第一波調薪後，7月再度進行薪資調整，此次調薪幅度達4.9%。饗賓表示，公司一年有兩次調薪機會，另有每月績效獎金，以及外縣市同仁提供宿舍等福利。

王品 薪資 餐飲業

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