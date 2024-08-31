餐飲業展店、徵才 搶年底商機、迎接聚餐旺季

餐飲業為了迎接年底聚餐商機，第4季招兵買馬、積極擴充據點。龍頭王品昨（30）日表示，年底前將再開展20家門店，並於第4季釋出300名職缺，以鍋物、燒肉品牌為主，新開店帶動人力需求暢旺。瓦城、築間與豆府不約而同擴大招募力道，在新展店的需求下，喊再招募300至500人以上。

王品（2727）看好國內外食人口龐大且持續成長，深耕國內市場，今年目標展店數超過30家，下半年展店速度可望優於上半年。以第3季來看，年輕品牌「就饗鐵板燒」、「尬鍋」先後於高雄開出新店，9月集團規劃將再開出五家新店，持續挹注業績動能。另外，平價品牌「石二鍋」也是下半年展店重點，目前家數已達88家，年底前要再開四家，可望成為王品旗下第一個家數破百的單一品牌。

瓦城表示，看好各大百貨周年慶檔期將至，集團將持續積極展店，迎接新高峰。全年目標開出20至25家新店，光是下半年就要增加16家，第4季預計釋出超過500個職缺。看準台北市人口密集市場，瓦城兩廳院店於8月登場，瞄準大安區、中正區及萬華區三大行政區的人流客群，此外，也深化台中及高屏地區的市場布局，本月陸續開出瓦城台中文心秀泰及時時香岡山樂購廣場，並首度將跨菜系中式料理「時時香」引入屏東。

豆府第4季開店數也來到全年高峰，預計將再開出一家「涓豆腐」、二家「北村豆腐家」以及二家「韓姜熙的小廚房」，單季新增五家新店，至今年底要新增八家，推升集團店數突破80家。由於目前既有店仍有人力缺口待補，加上新開店需求，預計將再招募300人。

築間也表示，因應集團海內外的展店及開創新品牌計畫，持續招聘餐飲人才加入，職缺有區主管、儲備幹部及內外場服務人員，預計將再招募500人以上 。築間今年上半年已開出25家門店，年底前預估將再開出十家以上的門店，並挑戰全球門店數突破200家。集團今年以來並積極推出新品牌，本月推出的「朴庶韓國銅盤烤肉」以年輕、活潑的氛圍，延續獨食經濟特點，主打「個人套餐」用餐型態，人均消費落在300元至400元之間。