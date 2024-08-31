快訊

直指柯文哲？彭振聲涉貪汙圖利罪 遭檢聲押禁見

美股走升 道瓊漲228點續創歷史新高、那指上揚1.13%

晴朗炎熱午後雨 吳德榮：摩羯颱風醞釀 下半周恐登陸構成威脅

保瑞強攻美國 搭政策順風車

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

美國眾議院傳出將在9月初表決生物安全法案（Biosecure Act），刺激國內生技業加緊布局美國市場。保瑞（6472）集團董事長盛保熙近日表示，將以最有效率方式搶攻相關政策利多，大幅增加在地生產代工需求等龐大的潛在商機。

受到美中貿易爭戰影響，美國參議院今年5月通過新版生物安全法案，將限制美國藥廠和醫療保健公司與中國大陸藥企合作。到了近日再度傳出，美國眾議院9月初將表決生物安全法案，包括禁止聯邦承包商與五家大陸生物技術公司開展業務往來的措施。

保瑞日前宣布與泰福生技結盟時，盛保熙曾表示，雙方合作主要著眼於生物製劑CDMO（委託與製造）業務共同目標，並針對近期產業脈動與政策發展，尤其是美國推動生物安全法案等，希望能搶攻因應相關政策而大幅增加的在地生產代工需求。

保瑞今年再度發動對兩家美國藥廠生產基地的併購，若加上與泰福生技的策略聯盟，保瑞集團在北美洲已可掌握四座生產基地。台灣近來有更多藥廠與生技公司與美國市場關聯性愈來愈高，包括永信、北極星藥業、易威等公司都在美國設廠、或併購美國本土藥廠，未來極有機會受惠轉單效應，獲得更多CDMO代工訂單。

生技 美國

延伸閱讀

美大選中國希望誰出線 吳心伯：都不好但川普更糟

日股收高！美國一系列經濟數據穩健 市場焦點轉向關鍵通膨數據

美國陸軍批評川普幕僚 參觀公墓動手推官員

中若侵略南海 美印太司令：已備妥許多選項

相關新聞

餐飲業展店、徵才 搶年底商機、迎接聚餐旺季

餐飲業為了迎接年底聚餐商機，第4季招兵買馬、積極擴充據點。龍頭王品昨（30）日表示，年底前將再開展20家門店，並於第4季...

運價指數失守3,000點 業者看後市…將迎陸十一長假出貨潮

運價指數本周再度轉跌，最新一期上海貨櫃出口（SCFI）運價指數昨（30）日出爐，指數下跌134.25點，跌破3,000點...

保瑞海外發債 籌資64億元 拚邁向全球前十大CDMO廠

保瑞藥業昨（30）日宣布，海外首次無擔保可轉換公司債（ECB）已於2024年8月29日完成訂價，募資總金額達2億美元（約...

工具機業促鼓勵汰舊換新

面對碳費、碳稅即將上路，台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳昨（30）日表示，建議政府儘快提前部署，鼓勵國內設備採購及汰舊...

保瑞強攻美國 搭政策順風車

美國眾議院傳出將在9月初表決生物安全法案（Biosecure Act），刺激國內生技業加緊布局美國市場。保瑞集團董事長盛...

永進、葛蘭富合攻綠能設備

工具機大廠永進機械率先國內工具機業，昨（30）日與全球最大泵浦製造商葛蘭富（GRUNDFOS）簽訂合作備忘錄，將加速台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。