保瑞強攻美國 搭政策順風車

美國眾議院傳出將在9月初表決生物安全法案（Biosecure Act），刺激國內生技業加緊布局美國市場。保瑞（6472）集團董事長盛保熙近日表示，將以最有效率方式搶攻相關政策利多，大幅增加在地生產代工需求等龐大的潛在商機。

受到美中貿易爭戰影響，美國參議院今年5月通過新版生物安全法案，將限制美國藥廠和醫療保健公司與中國大陸藥企合作。到了近日再度傳出，美國眾議院9月初將表決生物安全法案，包括禁止聯邦承包商與五家大陸生物技術公司開展業務往來的措施。

保瑞日前宣布與泰福生技結盟時，盛保熙曾表示，雙方合作主要著眼於生物製劑CDMO（委託與製造）業務共同目標，並針對近期產業脈動與政策發展，尤其是美國推動生物安全法案等，希望能搶攻因應相關政策而大幅增加的在地生產代工需求。

保瑞今年再度發動對兩家美國藥廠生產基地的併購，若加上與泰福生技的策略聯盟，保瑞集團在北美洲已可掌握四座生產基地。台灣近來有更多藥廠與生技公司與美國市場關聯性愈來愈高，包括永信、北極星藥業、易威等公司都在美國設廠、或併購美國本土藥廠，未來極有機會受惠轉單效應，獲得更多CDMO代工訂單。