快訊

直指柯文哲？彭振聲涉貪汙圖利罪 遭檢聲押禁見

美股走升 道瓊漲228點續創歷史新高、那指上揚1.13%

晴朗炎熱午後雨 吳德榮：摩羯颱風醞釀 下半周恐登陸構成威脅

保瑞海外發債 籌資64億元 拚邁向全球前十大CDMO廠

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
保瑞董事長盛保熙。 聯合報系資料照
保瑞董事長盛保熙。 聯合報系資料照

保瑞藥業（6472）昨（30）日宣布，海外首次無擔保可轉換公司債（ECB）已於2024年8月29日完成訂價，募資總金額達2億美元（約新台幣64億元），並創下台灣生技業於國際資本市場透過ECB籌資金額最高紀錄。

保瑞本次發行零票面利率之海外可轉換公司債，發行期間五年，殖利率為2.75%，轉換價格為新台幣964.60元，如以訂價當日之收盤價計算，轉換溢價率為30%；發行及交易地點為新加坡交易所，預定發行日為2024年9月5日。

保瑞集團近年來海外擴張動作
保瑞集團近年來海外擴張動作

保瑞表示，本次ECB的發行為保瑞首次於國際資本市場之籌資活動，受到國際機構投資人的熱烈迴響。在交易啟動後迅速獲得計畫募集資金規模之超額認購，同時也吸引了醫療領域專業的長線基金LYFE High Point Limited參與，長線基金的參與超過本次發行案的一半以上，顯見國際資本市場及機構投資人對保瑞業務發展的肯定以及未來成長的信心。

保瑞此次發行ECB，配合集團朝全球化布局的目標發展，開啟了保瑞進入國際資本市場的募資管道，為未來持續的全球布局鋪路。該集團為了實現全球前十大CDMO廠的目標，近年來積極啟動海內外併購，自公司創立以來已完成至少十次併購動作，其中光是今年就發動了兩次併購，包括今年初併購美國百年藥廠Upsher-Smith（USL）廠，到了第2季再次併購美國公司Emergent BioSolutions位於馬里蘭洲的無菌針劑製造廠區。

到了8月下旬，保瑞再度宣布與泰福生技結盟，由泰福發行普通股新股，取得保瑞負責大分子CDMO業務的保瑞生技股權，而保瑞取得泰福生技約30.5%之股權，成為泰福生技單一最大的法人股東，雙方這項合作，將讓保瑞集團再度新增了泰福美國廠的資源。

保瑞表示，此次發行所募集資金將用於償還銀行借款，並進一步優化財務結構以利保瑞持續投注資源於先進技術研發、策略聯盟評估、以及強化在國際CDMO領域的領導地位。摩根大通擔任本次海外可轉換公司債發行的獨家全球協調人及承銷商。

保瑞 生技股

延伸閱讀

川寶國內第二次無擔保轉換公司債 收足應募價款逾3億元

00959B投等美債一張10元…現在買債券ETF還有機會？ 股魚：降息都還沒開始呢

保瑞正式完成美國無菌針劑廠併購案

若「債券ETF」就想等降息賺價差…選誰較安全？ 辣媽建議：美國公債而非公司債

相關新聞

餐飲業展店、徵才 搶年底商機、迎接聚餐旺季

餐飲業為了迎接年底聚餐商機，第4季招兵買馬、積極擴充據點。龍頭王品昨（30）日表示，年底前將再開展20家門店，並於第4季...

運價指數失守3,000點 業者看後市…將迎陸十一長假出貨潮

運價指數本周再度轉跌，最新一期上海貨櫃出口（SCFI）運價指數昨（30）日出爐，指數下跌134.25點，跌破3,000點...

保瑞海外發債 籌資64億元 拚邁向全球前十大CDMO廠

保瑞藥業昨（30）日宣布，海外首次無擔保可轉換公司債（ECB）已於2024年8月29日完成訂價，募資總金額達2億美元（約...

工具機業促鼓勵汰舊換新

面對碳費、碳稅即將上路，台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳昨（30）日表示，建議政府儘快提前部署，鼓勵國內設備採購及汰舊...

保瑞強攻美國 搭政策順風車

美國眾議院傳出將在9月初表決生物安全法案（Biosecure Act），刺激國內生技業加緊布局美國市場。保瑞集團董事長盛...

永進、葛蘭富合攻綠能設備

工具機大廠永進機械率先國內工具機業，昨（30）日與全球最大泵浦製造商葛蘭富（GRUNDFOS）簽訂合作備忘錄，將加速台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。