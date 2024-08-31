保瑞海外發債 籌資64億元 拚邁向全球前十大CDMO廠

保瑞藥業（6472）昨（30）日宣布，海外首次無擔保可轉換公司債（ECB）已於2024年8月29日完成訂價，募資總金額達2億美元（約新台幣64億元），並創下台灣生技業於國際資本市場透過ECB籌資金額最高紀錄。

保瑞本次發行零票面利率之海外可轉換公司債，發行期間五年，殖利率為2.75%，轉換價格為新台幣964.60元，如以訂價當日之收盤價計算，轉換溢價率為30%；發行及交易地點為新加坡交易所，預定發行日為2024年9月5日。

保瑞集團近年來海外擴張動作

保瑞表示，本次ECB的發行為保瑞首次於國際資本市場之籌資活動，受到國際機構投資人的熱烈迴響。在交易啟動後迅速獲得計畫募集資金規模之超額認購，同時也吸引了醫療領域專業的長線基金LYFE High Point Limited參與，長線基金的參與超過本次發行案的一半以上，顯見國際資本市場及機構投資人對保瑞業務發展的肯定以及未來成長的信心。

保瑞此次發行ECB，配合集團朝全球化布局的目標發展，開啟了保瑞進入國際資本市場的募資管道，為未來持續的全球布局鋪路。該集團為了實現全球前十大CDMO廠的目標，近年來積極啟動海內外併購，自公司創立以來已完成至少十次併購動作，其中光是今年就發動了兩次併購，包括今年初併購美國百年藥廠Upsher-Smith（USL）廠，到了第2季再次併購美國公司Emergent BioSolutions位於馬里蘭洲的無菌針劑製造廠區。

到了8月下旬，保瑞再度宣布與泰福生技結盟，由泰福發行普通股新股，取得保瑞負責大分子CDMO業務的保瑞生技股權，而保瑞取得泰福生技約30.5%之股權，成為泰福生技單一最大的法人股東，雙方這項合作，將讓保瑞集團再度新增了泰福美國廠的資源。

保瑞表示，此次發行所募集資金將用於償還銀行借款，並進一步優化財務結構以利保瑞持續投注資源於先進技術研發、策略聯盟評估、以及強化在國際CDMO領域的領導地位。摩根大通擔任本次海外可轉換公司債發行的獨家全球協調人及承銷商。