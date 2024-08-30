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推動永續發展 永進機械攜手葛蘭富轉變台灣工具機產業

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
永進機械總經理陳伯佳(左)與葛蘭富工業事業部亞太東亞區銷售董事長韓起成簽署合作備忘錄。記者宋健生/攝影
永進機械總經理陳伯佳(左)與葛蘭富工業事業部亞太東亞區銷售董事長韓起成簽署合作備忘錄。記者宋健生/攝影

永進機械率國內工具機業之先，30日與全球最大泵浦製造商葛蘭富(GRUNDFOS)簽訂合作備忘錄，將加速台灣工具機產業的智慧和節能系統，發展綠色節能工具機，進一步推動環境永續發展。

今天的簽約儀式，由永進機械總經理陳伯佳與葛蘭富工業事業部亞太東亞區銷售董事長韓起成主持，葛蘭富工業事業部亞太區董事長賴俊祥也到場見證。

1945年創立、總部位於丹麥的葛蘭富，每年生產約1,600萬顆泵浦，去年集團營業額約新台幣1,600億元。葛蘭富於1989年進入台灣市場，在苗栗銅鑼工業區設立亞洲第一個生產據點，每年生產逾40萬顆泵浦，除供應內需，也外銷日、韓、中、印等國家。

賴俊祥指出，作為第一家獲得科學基礎減量目標倡議組織(SBTi)2050年淨零排放目標全面驗證的泵浦製造和水資源解決方案供應商，葛蘭富致力於推動邁向淨零未來的轉型。

這項承諾包括透過智慧、互聯和節能的電子泵浦解決方案，來幫助客戶節約能源；以工具機最耗能的泵浦(約占40%耗能)為例，平均可節省20%的耗能，若每個月500萬元電費，就可省下100萬元。

永進機械是專注於高端市場的工具機產業領導者，多年來已成功整合葛蘭富的iSoluti ns和智慧型變頻泵浦。此項合作超越了產品供應，更代表著策略聯盟帶來整個產業的提升。

賴俊祥表示，永進機械將利用葛蘭富的產品和解決方案，特別是最新變頻泵浦(E-pumps)，來加速台灣工具機產業朝智慧和節能前進，並推進ESG承諾。

陳伯佳則說，永進與葛蘭富合作，將加速實現全球永續及淨零排放的願景。永進積極推動綠色智慧製造理念、從原材料供應到產品生產，確保每一個環節都符合低碳標準，以提供節能、環保的產品和服務。

據了解，為支持節能減碳，經濟部於2023年實施動力與公用設備補助專案。葛蘭富的CR和CM系列智慧型變頻泵浦解決方案，已通過工研院認證，每台泵浦每千瓦可獲得不同程度的補助。

工具機

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