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限貸令衝擊災情頻傳 專家：8月成屋買氣只剩「慘」字

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
住商機構統計8月旗下成交狀況後發現，全國交易量減少28.4%，而去年同期僅減少17.4%，區域表現呈現全面蕭條。聯合報系資料照
住商機構統計8月旗下成交狀況後發現，全國交易量減少28.4%，而去年同期僅減少17.4%，區域表現呈現全面蕭條。聯合報系資料照

住商機構統計8月旗下成交狀況後發現，全國交易量減少28.4%，而去年同期僅減少17.4%，區域表現呈現全面蕭條。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，市場缺乏供給狀況依舊，8月開始限貸令上路後災情頻傳，同時新青安審核難度更高，投資者見苗頭不對多暫避風頭，自用客戶見中央對於限貸態度莫衷一是，也很難有進一步作法，影響8月交易，第一線狀況慘淡。

各區表現上，由於去年8月新青安上路引爆購屋熱潮，相較今年市場變化不斷，各都會除台中外，均呈現雙減，北市月減36.6%，年減22.9%，新北市月減23.3%，年減18.3%；桃園市月減26.6%，年減23.3%，台中月減16.1%，年增3.2%，台南月減25.1%，年減5.8%，高雄月減36.5%，年減28.8%。

大家房屋企研室公關主任賴志昶指出，7月可說是本波不動產市場風向轉向關鍵，8月因央行端動作頻頻，許多銀行關上借款大門，同時近期交屋潮因不少買方誤踩第二屋或高總價貸款成數地雷，更讓交易過程中風險大幅提高，提醒買方要特別注意手上購屋資金是否充足，避免因貸款不足而違約。

央行 房貸

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