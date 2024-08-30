貿協領軍中醫藥業者 成功開拓越南與馬來西亞市場

貿協30日宣布，由經濟部國際貿易署主辦、外貿協會執行的「2024臺灣生技中醫藥赴越南、馬來西亞拓銷團」，引領13家臺灣中醫藥業者，於8月25日至31日成功搶進越南與馬來西亞市場，預期可為中藥本草保健產品開創逾500萬美元商機。

本拓銷團參團的13家臺灣業者，產品涵蓋了高濃縮科學中藥、傳統丸散膏丹、OTC中成藥，及中藥本草保健食品和膏藥貼布等多種類型。參團廠商包括在科學中藥及中成藥領域具有卓越表現的萬國製藥、華昌製藥生化科技、天明製藥、惟元國際藥業、昕泰生技製藥、富田製藥廠和順然藥品，以及專注於本草保健飲品的惠民署生醫、食養時養和慧源實業等保健業者。此外，沅顧科技和費生恩分子應用等企業則展示了利用中醫藥開發的新科技產品。

胡志明市和吉隆坡的媒合洽談會上，臺灣中醫藥業者與當地業者及公會，共進行了超過300場的洽談，預估創造超過500萬美元的商機。這些洽談不僅展示了臺灣中醫藥產品的多樣性和創新研發，也促成了雙方業者對臺灣中醫藥的高度認可。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處經濟組組長章遠智指出，馬來西亞與臺灣擁有相似的中草藥使用習慣，雙方業者的洽談熱烈，未來合作潛力相當大。疫情後，中藥本草預防保健在馬來西亞獲得了更多關注，對中醫治療的信心也顯著增強。

越南的胡志明市中醫協會副主席張氏玉蘭副院長也對臺灣中藥品質給予高度評價，並認為與日本和中國大陸相比，臺灣中藥價格具有競爭力。她表示，未來雙方在中醫藥領域的合作空間非常廣闊，並希望能與更多臺灣業者展開進一步的交流與合作。

拓銷團團長-臺灣中藥工業同業公會理事長陳如麟表示，越南及馬來西亞兩地業者對臺灣中醫藥的認同已經促成了初步合作意向，目前已有買主開始聯繫團員，準備進一步訂單。買主透過此次洽談會深入了解臺灣中醫藥的多樣性及創新研發，未來將繼續追蹤聯繫，推動產品在越南和馬來西亞市場的推廣。

越南和馬來西亞市場對臺灣中醫藥的認同為雙方合作提供了廣闊的前景。未來，建議以醫帶商，透過與當地中醫師的交流或來台代訓，促進雙方在傳統中醫藥領域的深入合作。貿協強調，臺灣中醫藥在保持傳統精華的同時，不斷創新和研發，具有強大的國際競爭力，未來將持續推動臺灣中醫藥業者開拓新南向市場，開創全球中醫藥市場的新篇章。