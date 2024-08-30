中裕合併愛滋病新藥臨床2a試驗 受試者已全數完成施打

中裕（4147）30日公告，長效型TMB-365／380以每兩個月注射一次的完整合併愛滋病治療，臨床2a試驗全部受試者已完成施打。

中裕的TMB-365／380是一種新穎的長效型單株抗體組合，現正研發成為一套完整的愛滋病前線用藥維持療法。這種新療法目標係占據價值年營收100億美元之第一線維持療法市場中的一大部分。

中裕公告指出，這兩項長效型抗愛滋病藥物完整組合雙月注射愛滋病治療2a期臨床試驗，已經完成最後一名受試者最後一劑（第三劑）施打治療。依照試驗計畫，八周後需要抽血檢測以及再四周的後續追蹤，預計2024年底至2025年初將可獲得初步結果分析。

中裕指出，本次臨床試驗目的係以TMB-380／TMB-365組合作為長效型完整維持療法，採用每8周一次的給藥方案，以獲取雙抗組合有效性、安全性資料以及其他藥物動力學等資訊，作為評估及設計未來臨床試驗的參考。該研究的目標患者對象為已通過一線或二線治療，病毒量受到抑制的愛滋病患者。患者對象在此實驗中將轉換至TMB-365／380組合用藥並停止使用其他愛滋病藥。

TMB-365是中裕第二代愛滋病新藥Trogarzo，是一種附著後進入抑制劑，具有更強的效力、病毒覆蓋率和半衰期，亦即相對的藥量減少、抗藥性降低，以及更長效。TMB-380是新一代的廣效型中和單株抗體，提供增強的病毒覆蓋率和半衰期。

TMB-365和TMB-380的組合被設計成為一種安全有效的非口服長效維持療法，適用於病毒已抑制的愛滋病患者。根據現有數據分析，TMB-365和TMB-380均可有效降低患者的病毒載量，並顯示出優異的抗病毒活性。它們的藥物動力學表現都顯示出每兩個月或每三個月給藥一次的可能性。中裕新藥於2022年啟動長效性TMB-365及TMB-380合併使用的臨床1b／2a試驗。2023年9月已完成先鋒組臨床1b試驗並於2024年3月於CROI國際研討會發表，現正執行核心組臨床2a期試驗。