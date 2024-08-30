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精誠推金融創新 整合智能化退休金試算工具、智慧科技助樂齡生活

經濟日報／ 記者李泠秭／即時報導

精誠（6214）30日宣布攜手中華民國退休基金協會，整合智能化退休金試算工具，以金融科技協助民眾做好理財，提升退休生活品質，未來將進一步整合多元投資管道資訊，普及金融知識，輔以手機APP形式推廣，方便國人輕鬆展開退休金理財規劃。

精誠資訊副總經理吳文舜表示，「金融科技在退休金理財中扮演關鍵角色，精誠資訊與生態圈夥伴合作，在退休基金協會的《好命退休聰明理財平台》上建構智能化退休金試算工具《好命退休計算機》，串接整合各式理財工具以及投資資訊，以便利的方式讓民眾規劃退休藍圖，實踐金融科技落實在樂齡生活領域的應用。該工具也可串接金融行業自身的系統，作為其服務客戶的延伸。相信未來在更多生態圈夥伴加入後，將提供更為完整、豐富的理財資訊與投資建議，守護長輩們能安心享有穩定的退休生活」。

精誠表示，台灣即將在2025年邁入超高齡化社會，可能帶來各種的社會與經濟問題，將金融科技落實在協助退休理財規劃上不僅重要，更顯急迫。面對人口老化趨勢，除了政府已經採取多項措施，並重申以科技力為基底打造「健康台灣」的願景外，民間的努力也是關鍵。藉由政策支持和產官學界之間的合作，以科技力量優化退休理財的整體效益，不只兼顧風險和報酬表現，更能提高退休前後的生活品質，也將成為支持社會穩定的重要力量。

精誠 退休金 金融科技

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