民俗月淡季、房貸錢荒限縮衝擊 8月房市明顯降溫

8月初爆發全球股災，台股暴跌1800點後展開強勁反彈，持續呈現高檔震盪格局，消費者信心指數也創四年新高，房市需求仍穩定。不過，近期各銀行房貸逼近滿水位，加上中央銀行下達房貸「減降令」，房貸審核趨嚴、利率拉高、成數降低、排隊等撥款狀況頻傳，房貸鬧錢荒限縮房貸讓民眾對購屋態度轉趨謹慎，放緩購屋腳步。房產業者觀察，8月房市交易普遍比7月下滑兩成左右。

永慶房產集團統計，8月房市交易量較7月量縮23%，減幅明顯。其中，台北月減18%，新北與新竹縣市均減少26%，桃園與高雄均月減28%最多，台中月減22%，台南則減少15%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，8月因適逢傳統民俗月與暑假出遊旺季，排擠看屋、購屋行程，原本就是房市淡季，但對房市交易殺傷力最強的仍是近期的銀行「限貸令」，銀行「以價制量」挑選客戶、排隊撥款、貸款利率上調、成數下降等方式讓房貸減量，而這波銀根緊縮的狀況恐怕短時間內無法舒緩，衝擊民眾購屋信心，購屋態度轉趨觀望，8月交易量明顯呈現上半月穩定、下半月逐周遞減的狀況。

若與去年8月同期相比，陳金萍說明，全台房市交易量年減8%，台中是唯一年增的都會區，較去年同期年增2%，其餘六大都會區均量縮。其中，台北年減12%，新北量縮7%，桃園年減11%，新竹縣市減少13%，台南與高雄則分別年減2%與18%。

陳金萍指出，根據內政部最新統計，今年1-7月全台建物買賣移轉棟數21.05萬棟，年增27.9%，且今年前七月交易量已達去年全年建物買賣移轉棟數的七成左右，今年「量增」格局應無懸念，但房貸鬧錢荒的狀況年底前難有轉圜空間，將影響今年房市交易量表現，建物買賣移轉棟數年增率預期後續將逐月收斂。

此外，也重申，美國總統大選、地緣政治衝突持續影響全球經濟，國內經濟也難置身事外，而央行仍有再祭出第七波選擇性信用管制的可能，都是影響未來房市表現的變數，有待持續觀察。