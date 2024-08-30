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全球併購交易額回升 專家曝「這產業」最熱

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
2024國際投資論壇合影。安永提供
2024國際投資論壇合影。安永提供

Gen AI（生成式人工智慧）、能源轉型，是近年重要議題並引領全球投資趨勢，安永財務管理諮詢服務公司總經理何淑芬分享，2023年全球併購交易金額年減14%，不過從2023年第三季起交易逐步回升，進一步觀察，發現醫療生技產業併購熱潮再起。

何淑芬分析，2023年延續全球經濟衰退、升息、地緣政治等衝擊，影響併購交易的信心，根據Dealogic資料顯示，2023年全球併購交易金額降至3兆美元，年減14%；不過2023年第四季及2024年第一季受到能源產業鉅額交易影響，全球併購交易金額提升，交易件數也從2023年第三季起漸漸回升。

進一步從區域來看，何淑芬表示，北美區域仍是全球交易資金集中區第一名， 2024年第一季北美標的併購交易金額達0.6兆美元、占全球交易額6成；其次則是亞太地區，其中日本躍居亞太區第二位，日本的併購占比從2022年8.9%上升至2023年15.7%，產業併購中，又以TMT（科技媒體與通訊）、醫療生技產業成長最多。

何淑芬指出，全球投資併購交易有兩大現象，首先，醫療生技產業併購熱潮再起，生命科學產業逆勢成長為2023年投資熱區，醫療生技產業在2023年度交易金額4,638億美元，占全球併購投資總額15%，2024年第一季1,475億美元，占比14%，為少數增長的領域。

第二，鉅額分拆交易日漸興盛，何淑芬說，2023年分拆交易占整體併購55%，顯示近半數企業以分拆來達到業務擴張、估值提升、營運體質改善等經營目標。

Dealogic數據指出，2023年分拆交易中屬於鉅額交易件數較前一年增加3件，2024年第一季有8件的鉅額分拆交易。何淑芬分析，這顯示越來越多大型企業基於組織策略考量，分拆非核心部門或是剝離成長較快的業務，此結構性分拆交易也是併購交易成長的推手之一。

併購 生技產業

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