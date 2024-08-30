國際油價走升 下週汽柴油估分別調漲2、1角

中東地緣政治仍趨緊繃，又逢利比亞宣布關閉油田並停止石油產出，國際油價應聲上漲。中油持續啟動油價雙平穩機制，預估9月2日凌晨零時起，汽、柴油每公升各調漲新台幣0.2、0.1元。

依照預測，92無鉛汽油每公升30.1元，95無鉛汽油每公升31.6元，98無鉛汽油每公升33.6元，超級柴油每公升27.9元。

根據中油浮動油價公式，累算至8月29日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶79.20美元，較上週77.5美元上漲1.7美元；新台幣兌美元匯率為31.900元，較上週31.981元升值0.081元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油每公升零售價調漲0.8元，柴油每公升調漲1.7元。

中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估9月2日凌晨零時起，汽油每公升調漲0.2元、柴油調漲0.1元。