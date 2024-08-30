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為期3個月 航港局執行船員薪資、僱傭契約重點檢查

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部航港局30日表示，東京備忘錄(Tokyo MOU)自2024年9月1日，展開為期3個月的港口國管制重點檢查行動 (Concentrated Inspection Campaign, CIC)。於七大國際商港配置之港口國管制檢查人員(PSCO)，將同步執行MLC CIC，並預計抽查202艘外籍目標船舶，提醒船舶營運公司及船東應確保船員薪資、就業條件及船員僱傭契約符合2006年海事勞工公約(MLC)之規定，以維護船員工作權益。

航港局表示，東京備忘錄是亞太地區基於港口國監督的諒解備忘錄，其目的是促進在亞太地區營運的船舶能夠有效、一致地執行IMO等相關公約，並藉由每年訂定CIC檢查，對外籍目標船舶實施港口國管制檢查。為保障船員工作權益，加強勞僱關係，今年CIC重點檢查項目為查核船員薪資、就業條件及船員僱傭契約等要求之合規性。

航港局長葉協隆表示，我國已連續七年榮登Tokyo MOU船旗國白名單，對降低我國船旗船舶受檢頻率，提高船隊營運效率有很大幫助，為致力與國際接軌並維持佳績。我國唯一授權之驗船機構-財團法人驗船中心同步辦理技術講習，向國籍船舶航商宣導本次MLC CIC檢查內容及應處方案，並提供該CIC檢查清單，讓航商儘早因應，共同維護船員工作權益。

航港局持續辦理港口國管制檢查員的培訓，透過相關檢查訓練，有效提升檢查員之專業及效能。於執行CIC檢查期間，如發現船員薪資、就業條件及船員僱傭契約不符合國際法規，情節嚴重者，依據商港法第60條規定，該局得將受檢之外籍船舶留置至完成改善後，始准航行。

東京 薪資

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