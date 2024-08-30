房仲：限貸令打斷腿 八月交易慘兮兮
住商機構統計旗下成交狀況後指出，全台交易量減少28.4%，但去年同期減少17.4%，區域表現呈現全面蕭條。
住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，本月限貸令上路後災情頻傳，同時新青安審核難度更高，投資者見苗頭不對多暫避風頭，自用客戶見中央對於限貸態度莫衷一是，也很難有進一步作法，房市有如打斷腿，第一線狀況慘淡。
各區表現上，由於去年八月新青安上路引爆購屋熱潮，相較今年市場變化不斷，各都會除台中外，均呈現雙減。
其中北市月減36%，年減22%，新北市月減23%，年減18%；桃園市月減26%，年減23%，台中月減16%，年增3%，台南月減25%，年減5%，高雄月減36%，年減28%。
徐佳馨表示，今年打房政策主軸轉往緊控銀根，許多銀行房貸庫存已經滿水位，各地災情頻傳，雖有壽險業者、信合社與農漁會等管道，但在目前中央對貸款態度呈現多頭馬車，恐怕不利下半年整體交易。
大家房屋企研室公關主任賴志昶指出，七月可說是本波市場轉向關鍵，八月因央行端動作頻頻，許多銀行關上借款大門，同時近期交屋潮因不少買方誤踩第二屋或高總價貸款成數地雷，更讓交易過程中風險大幅提高，提醒買方要特別注意手上購屋資金是否充足，避免因貸款不足而違約。
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