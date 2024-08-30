獨家／宏碁氫能投資揭秘！ 陳俊聖：搶至高點 澳洲是選項

宏碁將出手投資氫能，如何規劃？董事長陳俊聖受訪指出，核能爭議太大，故選擇投資氫能事業，計畫在南半球評估投資地點，將與台灣氫能業者合作，「澳洲」是極可能合作地點之一，宏碁將在產業鏈中佔據至高點（Highland）位置。

陳俊聖受訪指出，宏碁評估氫能產業鏈多時，現在是檢視整個產業鏈中宏碁可以著力點，由於氫能是10年以上的長期投資，需要審慎評估。「我們要做就是全力認真做，不是做半套！」

宏碁投資再生能源多年，從電池儲能到光電案場都有著墨，陳俊聖表示，內部檢視再生能源產業的投資，思考若要再繼續往前走，選擇有二：一是擴大規模投資更多的案場，另一個方向是：還可以做什麼？能否看到新的可能性？此時氫能跟核能選項浮上台面，但後者爭議太大，「有爭議性的投資不太好」，因而拍板氫能。

氫能事業是跨國跨產業合作

氫能是新興能源，現階段生產成本（價格）高，陳俊聖表示，氫能不具爭議性，會思考成本問題未來如何降下來，觀察各國在氫能產業的角色布局，就會發現，氫能產業非單一國家可為的產業，牽涉到多國，也牽涉前段製氫、轉存氨儲存、運輸及發電，每一個環節都由不同人負責。

他指出，目前宏碁至少已經先知道哪些環節宏碁「不可為」，因為已經被包走，比方港口跟海上船運，不過陸運物流跟裂解還沒有被包走。他承認，宏碁要出手必須確保有最適當切入點，在某個環節拿不到最高至高點，至少要拿次高，不然就會變成「抬轎者」。

現在運氨船已經有很多船隊業者卡位，而氫儲存也或許有業者想投入，宏碁就要確認哪一環節高地是宏碁可為的。

陳俊聖表示初步看來裂解、發電等環節對宏碁而言是較「有可能的」，由於製氫的過程用到電（水被電解可產生氫跟氧），若用的是一般電力，則產生的氫氣被叫灰氫，用綠電去電解製氫就能產出綠氫，換言之，必須找到綠電供應過剩的地方，才能建立綠氫基地。

南亞液氨北送，裂解綠氫再利用

陳俊聖觀察，目前北半球是綠電不足國，南半球則多為綠電超供國家，所以現現在要思考如何把氫能轉換為氨，再運到北半球發電，陳俊聖指出，澳洲綠電供應多，掌握裂解技術，可以把用剩的綠電投入製成氫，再儲存在氨，並將之運到北亞銷售，在當地將氨轉回氫能發電。

陳俊聖指出，上述供應流程現在還在建置過程中，也因此產生機會，台灣產業正在研究如何進口氨再裂解氫氣發電，甚至是用天然氣混氫氣提高燃燒效率，降低碳排，且不用改機組，也是一種可行的方式。

陳俊聖分析，現在船運跟港口已有業者投資搶先興建中，宏碁會在這些環節中檢視還有哪裡可以切入，由於氫能投資不是一億元兩億元的項目，為了向股東負責，會審慎評估後行動。

搶佔至高點！將與台灣夥伴合作

陳俊聖指出，宏碁正在找氫能產業鏈中的「至高點」在哪裡，且是不是已經有人拿走了，如果是，表示宏碁已經切入不了，則宏碁可以找次高點，宏碁必須在整個生態系有所掌握，看得清楚其中成員扮演角色，甚至是各國政府又扮演怎樣的角色，如此宏碁才能確認自己的利基點。

陳俊聖談宏碁跨入氫能的態度，強調雖許多新投資項目總是理想遠大，但現實很殘酷，尤其氫能投資資本高，所以宏碁投資的態度也很嚴肅，事實上，氫能項目就是受台灣相關氫能業者邀請一起合作，故會與夥伴一起打群架。

陳俊聖表示，氫能生態系相當的廣，從工程建設、製氫製程，有很多發展空間及可能性。

在政府2050年喊出氫能發電9~12%占比下，氫能產業已經吸引科技大廠投資，不過氫能被詬病製造成本過高，成業界需努力克服重點，和碩董事長童子賢倡議核能而不推崇氫能，他指出，氫能若從天然氣裂解出來再發電，發電成本比天然氣發電貴1.5～2倍，天然氣發電一度高達6.4元（依照新加坡92.5%是天然氣發電的電價推算），若乘1.5～2倍就是近10元～12元，至於用電去裂解水，產生氫，再用氫發電，則只是造成電力耗損，也不是經濟的選項。

他直言，現在台灣電價一度3元，若飆漲到12元，以台灣一年用電3000億度來算，中間價格上漲金額就是天文數字。