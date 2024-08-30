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想進台電工作嗎？在校獎學金最高逾百萬元！台電獎學金招考70人

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台電獎學金招考70人，9月20開放報名。圖／聯合報系資料照
台電獎學金招考70人，9月20開放報名。圖／聯合報系資料照

台電今年度大學及研究所獎學金甄選將招考70個名額，自9月20日至9月30日採網路報名，10月26日舉行甄選初試。台電表示，本次開放18個類科創歷年新高，依不同類科提供大學、研究所碩博士生報名，在校獎學金最高可獲逾百萬元，畢業還可直接進台電工作。

台電說明，今年度大學及研究所獎學金甄選有電網規劃分析與控制運轉（36名）、電驛（9名）、保健物理/放射化學（6名）、能源與環境經濟（1名）、電力電子（1名）、高壓工程（博士，1名）等6類。

另外，因應電力發展趨勢需求，新增電力物聯網及大數據分析（2名）、生物多樣性（1名）、電力/資訊與用戶資料應用（3名）、科技管理（1名）、氫能電化學與輸儲應用（2名）、變壓器化學診斷與壽命評估應用（1名）、先進氣機及混氫發電應用（1名）、人工智慧技術應用（1名）、電網資訊安全（1名）、高壓工程（碩士，1名）、先進氣機及混氫合金材料應用（1名）、綠能氣象與再生能源預測（1名）等12類。

台電表示，為擴大選才，除既有「保健物理/放射化學」類科，今年「生物多樣性」類科亦開放大三及大四學生得報考，另「電網規劃分析與控制運轉」及「電力物聯網及大數據分析」類科則開放大四學生得報考。

台電指出，獎學金甄選錄取人員大學部每學期可領6萬、研究所碩士生每學期10萬、博士生每學期14萬，台電也將每學期評核學生學業成績，符合資格者，大學部在學期間最高可領24萬、碩士生40萬元，博士生更有機會獲112萬元，且畢業後可直接進台電工作。

2024台電獎學金甄選類科及名額表格。圖／台電提供
2024台電獎學金甄選類科及名額表格。圖／台電提供

台電 獎學金 研究所

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