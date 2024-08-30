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餐飲龍頭調薪了！王品火鍋、燒肉8品牌起薪漲 第4季招募300人

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
年底前王品集團預計再展20家門店，於第4季釋出300名職缺，以鍋物、燒肉品牌為主。王品/提供
年底前王品集團預計再展20家門店，於第4季釋出300名職缺，以鍋物、燒肉品牌為主。王品/提供

王品（2727）30日宣布，為提前布局年末聚餐旺季，年底前王品集團預計再展20家門店，並於第4季釋出300名職缺，以鍋物、燒肉品牌為主，新開店帶動人力需求暢旺，5大鍋物品牌「聚鍋」、「青花驕」、「和牛涮」、「嚮辣」、「尬鍋」及燒肉品牌「原燒」、「肉次方」、「金咕」總共8個品牌，9月1日起啟動調薪計畫，正職起薪含全勤調升為35,800元起。

以鍋物品牌為例，儲備幹部若通過考核，晉升為店長、主廚，有機會挑戰一年加薪一萬，平均月薪上看9萬，希望招募更多餐飲好手加入。

人力求職網最新調查，有90.4%的上班族透露，「有計畫」在今年第3季換工作，想跳槽的熱門行業，第一名則是餐飲住宿與休閒旅遊。而根據王品統計，今年7月應徵履歷數，也較去年同期增加17%，顯見王品在薪酬與福利、職涯發展等，皆獲求職者高度肯定。

王品表示，未來集團展店腳步不停歇，帶動人力需求，今年已有過半數品牌啟動調薪計畫，其中以平價火鍋「石二鍋」、「12MINI」連兩次調薪、累計調幅達6%最高。另外，「聚鍋」、「青花驕」、「和牛涮」、「嚮辣」、「尬鍋」、「原燒」、「肉次方」、「金咕」共8個品牌，將於9月1日起調升正職起薪含全勤調升為35,800元起、並喊出無經驗可，起薪較市場行情高出近兩成。

火鍋品牌「聚鍋」、「青花驕」、「和牛涮」、「嚮辣」、「尬鍋」也預計在9月9日-9月15日在六都聯合舉辦儲備店長、主廚招募，應徵者可就近選擇地點與面試時間。若通過錄取，儲備幹部起薪38,000元，最快一年內經過培訓、通過考核，月薪有機會上看55,000元，晉升為店長、主廚，月薪加上晉升調薪、每月績效獎金等，平均月薪上看9萬，有機會挑戰年薪百萬。

王品5大鍋物及3個燒肉品牌，9月啟動調薪，正職起薪含全勤調升為35,800元起。王品/提供
王品5大鍋物及3個燒肉品牌，9月啟動調薪，正職起薪含全勤調升為35,800元起。王品/提供

求職 王品集團 餐飲

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