長榮航「閨蜜機」飛向芝加哥

長榮航空（2618）Hello Kitty彩繪機重返美國芝加哥天空。

長榮航空今年與三麗鷗公司再度攜手推出三架全新的Hello Kitty彩繪機，第一架全新彩繪機「閨蜜機」8月28日台北出發前往芝加哥，抵達時芝加哥歐海爾機場安排水門儀式迎接，長榮航空總經理孫嘉明表示，希望讓旅客感受彩繪機的魅力，並進一步拓展美國中西部市場。

孫嘉明指出，芝加哥是美國中部商業都會城市，擁有鐵路和航空樞紐，也是金融、期貨和商品交易的主要中心；長榮航空台北-芝加哥航線2016年開航，初期每周飛航四班，2017年以777-300ER Hello Kitty『星空機』加入營運，大受旅客歡迎，目前每周七班，平均載客率逾九成。

此次長榮航空與三麗鷗再度合作，以全新「閨蜜機」執飛芝加哥航線，希望為旅客帶來嶄新的飛行體驗，並拓展中西部市場，為這座充滿活力的城市帶來更多話題與新鮮感；歡迎儀式會場以「閨蜜機」繽紛的可愛元素布置，充滿熱鬧歡樂的氣氛。

芝加哥民航局官員指出，長榮航空芝加哥-台北航線是芝加哥市與亞洲間的重要連結，航班數及載客數不斷成長，長榮航空也是芝加哥龐大貨運量的重要推手之一，促進兩地商業和旅遊的交流；長榮航空以全新彩繪機飛航芝加哥，更是雙方友好合作的象徵，希望長榮航空為芝加哥帶來更多旅客，讓芝加哥成為全球旅客的首選目的地。

另外，長榮航空全新彩繪機的到來，為旅客增添更多的飛行樂趣，也讓繁忙的航班作業，多一點輕鬆愉快的氛圍，緩解出入境旅客接受檢查時的緊張心情。

參加歡迎儀式的駐芝加哥台北經濟文化辦事處總領事類延峰致詞表示，長榮航空自2016年開航以來，一直是連接台灣與美中地區的重要橋樑，長榮航空透過全新彩繪機推廣台灣觀光與國際知名度，彰顯出台灣的活力和創意。近來台美兩地經貿、觀光教育等領域交流緊密，期待未來能持續開創雙方更多合作的可能性。