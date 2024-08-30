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海外旅遊 美、日Q4團費有望調降

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

全年最大旅展ITF還未登場，但第4季海外旅遊已經出現淡季不淡的現象。旅行社業者表示，主要是無論長程線或日韓東南亞線，航班航點持續增加，旅客的選擇性增加，加上部分團費相對也有略為下調，因此出境旅遊熱度不減。另一方面，多家大型企業趁年底前舉辦獎勵旅遊，對旅遊業業績亦有所帶動。

旅行業品保協會統計，日本線團費今年第4季較去年同期下修約5%至10%。美加線因西雅圖直飛由長榮航（2618）獨家變成四家爭食，美國西岸的團體價位不再像去年同期高漲。雄獅表示，機位增加，平均團費降約三成。

東南亞 長榮航

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