旅遊業迎榮景 訂單看到明年

旅行社業者表示，由於全球旅遊熱潮持續，很多旅客提早規劃旅遊行程，預訂行程時間平均提前可達六個月；以國內旅行社日本冬季特定旅遊行程來說，訂單能見度至明年2月，雄獅（2731）、鳳凰、山富、五福等四大旅行社業者都看好賞楓、滑雪、跨年等旅遊需求，加上獎勵旅遊助攻，第4季將淡季不淡。

旅行社業績看旺，將同步帶動航空業者營運，華航、長榮航、虎航、星宇等航空公司客運量能大增。

隨著航班增加與新航線開通，國際旅遊需求持續增溫，各地飯店、觀賞席等旅遊元件不易取得，旅客紛紛提早規劃行程，預訂行程的時間平均提前三至六個月以上。

雄獅表示，以日本冬季熱門藏王樹冰遊程來說，訂單能見度已到明年2月；長程線部分，耶誕慶典行程訂單人次較去年同期增加近二成，跨年期間的杜拜煙火秀行程更已銷售近七成，顯示旅客不僅提早預訂，講求限定特色體驗的行程更受旅客青睞。

對旅行社業者而言，第4季滑雪、賞雪團是重頭戲，目前相關行程皆已上架，包括日本、南韓等地的滑雪度假村相當受到青睞，歐美則是結合耶誕、極光等創造賣點。

五福表示，冬季雖為歐洲傳統淡季，但搭配航空公司提供優惠票價，長程線推出高CP值的法比荷、東歐耶誕市集、義大利短天數超值行程，以及冬季季節限定追尋幸福極光之北歐、阿拉斯加、黃刀鎮等商品，另外，南半球紐澳正值夏秋，天氣適宜，且有跨年煙火話題，市場反應良好，都將為冬季營收帶來不錯的獲益。

看好市場需求，第4季的包機、包船也為旅行社帶來大單。鳳凰表示，第4季和華航合作日本鳥取包機，總計六個趟次，同時11月有歐洲河輪包船，目前已有公司行號獎勵旅遊團下單，有望帶動營收成長。山富第4季有郵輪包船，共計包下歌詩達郵輪三個趟次、銷售11,500個席次，將挹注第4季營收表現。