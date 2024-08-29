數位行銷視角／識別一頁式網站詐騙

一頁式網站詐騙，多數與售假商品密切相關。我們會在電商課堂上研究許多商品頁面的案例，分享給學員提醒他們經營電商時要注意的事項，這些案例種類五花八門，其中不乏賣假貨的一頁式網頁。

曾經有學員向我反映，由於他們公司的品牌形象優良，甚至老闆本人獲得過業界獎項，卻在市場上發現有人利用一頁式網站，低價銷售與他們相似的產品。然而，消費者收到商品後才驚覺品質遠不如預期，隨即向品牌的官方粉專投訴，才揭發這些假貨橫行的真相。

當人性道德被私利蒙蔽後，這些詐騙網站的說服力極強，外觀也頗具吸引力；但請記住，天底下沒有免費的午餐。

身為電商經營者，為了避免因一頁式網站蒙受商家信譽和營利的損失，平時該教育消費者，如何識別一頁式網站販售的假貨。詐騙廣告通常有以下特點：

一、價格異常低廉：這往往是吸引消費者的主要因素，否則顧客早已轉向他處購買。

二、各種得獎宣傳：這類網站會展示獲獎者的照片以取得信任。例如，我的一位客戶曾與政治人物合影，結果照片被詐騙者用來做廣告，甚至逼得鄭先生的辦公室出面澄清。

三、上電視節目：詐騙者還會利用知名美妝節目的片段。我曾見過一段知名節目的影片，每位藝人都在稱讚某產品，但影片中的商品是後製疊加上去的。

四、誇大宣稱效果：由於詐騙者不擔心被舉報，因此會肆無忌憚地宣稱各種療效，無視法規限制。

五、貨到付款模式：通常詐騙網站會聲稱產品熱銷，建議先下單再付款。事實上，這是因為他們在台灣沒有公司統編，無法合法收款，只能透過物流代收貨款。

六、倒數計時器：頁面上常見的倒數計時器，是為了製造虛假緊迫感，誘使消費者儘快下單。

七、查到不到公司統編：這些網站大多在台灣沒有設立公司。

八、假地址：較為精明的詐騙者會提供假地址，但只要用Google街景查看，就能發現這個地址根本不存在。

九、使用大陸用語：這些網站的內容中，往往會不經意地夾雜簡體字或中國特有的詞彙（例如直郵、在線諮詢等）。

如果不確定所看到的一頁式網站是否為詐騙，建議採取以下行動：

首先，確認統一編號：統一編號就像公司的身分證字號，假貨販售者通常不會在台灣設立公司，因此不會有統編。

其次，檢查地址：用Google街景服務檢查是否有該門牌號碼。

第三、打電話確認：搜尋該品牌的客服專線並致電詢問，注意號碼格式應為台灣市話。

第四、檢查粉專管理員：在廣告貼文中點擊左上角的粉專名稱，進入粉絲專頁後點擊「關於」，再點擊「查看全部」以檢查管理員的主要國家或地區是否為「台灣」。

如果不慎購買了一頁式詐騙網站的商品，該怎麼辦？別擔心，只要你還未付款，只須拒收貨品即可。

說到底，要避免在一頁式詐騙網站買到假貨，就是不要急著貪小便宜，只要在細節之處多推敲，就能辨別一頁式詐騙，放心在網路上消費。企業也應引導消費者到正確的官網，或銷售管道購買，才不會讓自己辛苦經營的成果付諸流水。