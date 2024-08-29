管理錦囊／提問探究領導 成功關鍵

美國創新領導中心研究發現，「善於製造發問機會並懂得提問」是成功企業領導人的成功關鍵。

誠如輝達公司（NVIDIA）創辦人黃仁勳近期受訪談到自己的領導風格的演變時，即表示他是「少回答、多提問」型領導者。

個人因顧問工作關係，參加過不少公司的績效檢討會議，發現不同企業領導人（CEO）的提問傾向或作法，可以分成下列三大類型：

一、不問不答型

公司領導人對於各部門的工作報告鮮少提問質疑，頂多給予講評或交辦事項，員工報告完後大都保持緘默，會議表面上順暢又和諧，但悖離了「集思廣益，解決問題」的開會目的。

我曾針對業務部門的報告提問：「這幾個月銷售持續低迷，是什麼原因造成的？你們採取了那些對策？」只見大家面面相覷，總經理卻跳出來說：「銷售差導因於外部市場，和公司內部員工的努力無關。」會後我跟總經理解釋：「我不是在找麻煩，是想藉著提問幫助同仁多角度思考問題」，也建議由他提問最適合且效果最佳。

二、自問自答型

公司領導人對自己的知識或經驗十分自信，員工報告時會積極提問，卻不等待員工回應，就直接提供解答或解決方案。然而員工長期倚賴指示行動，會養成不思考的習慣，並失去自主判斷力。

再者，領導人相信作為公司高層是如此優越聰明，所以必須提供答案，殊不知員工往往會有更好的答案。果然，就有人向我抱怨總經理交辦的解決方案行不通，覺得花太多心力在無助於業績提升的工作上。

三、提問探究型

公司領導人經常以連續提問的方式引導員工深入思考問題，同時會耐心傾聽員工的回應與想法，隨著問題的逐漸釐清，其他有關人員也紛紛表達意見，會場討論熱絡並激發出不少解決問題的創意。

我觀察到有些議題會後仍被持續討論，並於下次會議追蹤報告，也有人表示他們可以從會議的討論學到專業知識，重點是這家公司業績表現優異並屢創新高。

從上述三大類型提問案例分析，可以觀察到兩個實證規律。

首先，領導人的提問力愈好，公司的經營績效愈佳，反之亦然。其次，員工的發言是否踴躍、討論是否熱絡，取決於領導人的提問技巧與態度。

AI新時代下，如何利用提問帶動聰明又有才華的員工，幫助公司成功發展，已為現代領導力的核心技術（Know-how），領導者有必要重新認識學習這項領導新技能。