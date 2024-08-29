經營密碼／管理成本結構 提升效益

在企業經營中，成本結構的管理至關重要。企業最重要的固定成本是什麼？哪些關鍵資源最昂貴？哪些關鍵活動花費最多？分析這些問題後，企業應在關鍵項目中著手降低成本。

影響成本的主要因素有12項。首先是規模經濟：廠商可以透過生產規模，學習曲線降低成本。以汽車廠而言，生產30萬輛與300萬輛成本大不相同。

其次，產能利用率：當訂單需求量大時，國內電子廠產能利用率可以達100%，高度利用設備稼動率，降低成本。三為垂直整合程度：利用向前整合或向後整合，形成規模經濟。

第四，綜效：藉優越的整合力降低成本。如利用同一行銷通路產品，避免重複。第五，管理能力：透過很好的管理能力，第一次就好事情做好。如管理靠表單，表單靠資訊，將工作有條理分析，控管成本。

六、技術：培育優異的技術，尤以資本密集技術更需優質技術佳。第七，投入因素的價格：在人力、資金、土地、自然資源、原料等投入成本方面節省。

第八，生產力：例如以資訊化、電腦化強化企業資訊功能，降低支出。第九，人事哲學：例如農產品多具季節性，農忙的時候加雇臨時工人，不忙時恢復正常。第十，範疇經濟：例如透過百貨公司帶來的人潮，形成範疇經濟。

還有，第11項是夥伴關係：與上下游廠商形成夥伴關係，形成供貨來源穩定與出貨買家穩定的關係，避免浪費成本。以及第12項，追求系統成本降低，由於各成本項目之間常會產生連動影響效果，因此常需以系統觀，求總成本之降低。

在降低顧客成本方面，可區分為降低顧客產品成本與降低顧客取得成本，兩個面向：

一、降低顧客產品成本

千萬不可以過高品質、過多設備投資或過多人員投入導致成本過高。把價格以外的面向帶到成本上，就能產生降低成本的點子，例如麵食店會賺錢，因麵粉是卡路里單價最便宜的商品之一。此外，用心尋找進貨來源，如二手遊戲業者替顧客群找出客戶所需，合法搭別人努力成果的便車。或者，務實的標竿，與同業或異業比較，找出本公司同一流程中，成本較高的地方，加以改善。

降低顧客產品成本有兩大技巧。其一，從顧客的邏輯思考成本管理。是否對於成為關鍵購買要素投資太少？是否對於未成為關鍵購買要素投資太多？我們的第一線員工，熟知各種市場區隔的關鍵購買要素是獲利關鍵。其二，只管真正成為關鍵的成本要素，以降低人力，避免過度設備投資，避免品質過剩

二、降低顧客取得成本

顧客取得成本包括業務員人事成本、廣告費、樣品成本、活動費用與代理店手續費。好的經營模式應確保這些成本能在一年內回收。好的商品力、積極選擇顧客都可降低顧客取得成本，而商品命名與選擇通路影響大，如利用Google關鍵字、客戶關係管理（CRM）的成本低，而利用銷售員、電視廣告成本較高，因此留住忠誠顧客很重要，口碑是終極手段。

企業須掌握成本領導競爭優勢。企業應根據產業鏈中成本最高的階段進行精準管理，從而降低整體成本。例如，半導體行業在生產製造階段的成本最高，而化妝品行業則在行銷階段的成本最高。

此外，精簡服務流程也是提升成本效益的重要方法。例如，快速理髮店透過縮短服務流程，減少不必要的項目，如等待、洗髮、刮鬍子等，改為自動投幣、理髮，既節省時間又降低價格，進而提高顧客滿意度。