健康管理／佑全藥品董事長劉志平 站著辦公 保健加分

連鎖藥妝佑全藥品（6929）董事長劉志平在公司辦公有一個特殊習慣，他喜歡站著辦公。為了符合這個辦公習慣，在董事長辦公室裡，除了一般常見的長型會議桌之外，另有一張可升降高度的辦公桌。劉志平說，在辦公室大約有一半的時間會站著辦公。

思慮集中 不會胡思亂想

佑全藥品是國內第二大連鎖藥局體系，旗下三大品牌，今年底在全台合計要開立180家門市，目標是2026年達到250家。身為連鎖藥局的老闆，劉志平對於日常生活如何保健一向很注重，他說：「站著辦公，就是維持健康最簡單的方法。」

劉志平強調，站著辦公的好處，一方面可以讓思慮更集中，不會胡思亂想，另一方面也避免上班族長期久坐後，普遍出現的「大腹便便」的困擾。尤其是剛用過餐後，若能站著辦公，不僅可加速腸胃消化、促進血液循環，也可讓自己工作更有精神。

他表示，平時在辦公室裡，除非有來賓到訪才會邀請客人坐在會議桌以便談話，若是在平日自己一個人辦公時，他進辦公室第一步就是調高辦公桌、站著處理公司的大小事，一直到 站累了才會坐下來休息。

除了自己身體力行站著辦公的習慣之外，劉志平也會鼓勵員工幹部們站著開會，「這可以促使大家開會效率提高，不會浪費太多時間」。因此，他考慮公司的會議室也都要放置可升降高度的會議桌。

不過劉志平說，在辦公室和同仁一起站著開會也是有缺點，就是員工們若是身高差異較大時，兩人圍著桌子，矮個子的支撐點會較不舒適。

目前佑全除了全台門市人員因為工作需要、必須站著八小時工作之外，在公司總部的辦公室裡，員工們多數仍覺得坐著辦公比較舒服。不過只要有機會，劉志平就會鼓吹同仁應該多試試站著辦公，優點包括可降低心臟病風險、防止久坐造成背部疼痛、減重、保持血糖平衡、甚至促進心理健康等。

專家呼籲 替換坐姿站姿

事實上，站著辦公的好處，在國際上也有多家企業曾經提出，美國蘋果（Apple）執行長庫克 （Tim Cook）在員工遷入新總部時，也曾經為所有員工都換上升降桌以因應不同需要。庫克深信，工作時常常替換坐姿與站姿，是較好的生活方式。

英國公共衛生部執行長賽爾比（Duncan Selbie）也呼籲，「動態的工作環境」可以減少久坐對身體帶來的傷害。

根據專家研究統計，在工作時每15分鐘從坐姿轉換為站姿，有助於頭腦清醒，提升專注力。透過伸展下肢、放鬆脊椎，可減輕腰背負擔，讓關節更健康，減少腰痛發生的機率。另外，站姿消耗的熱量也比坐姿高，假如一天多站兩小時，一星期下來可以多消耗一百多卡路里，長久下來有助於體重管理。