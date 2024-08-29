康霈上市前業績發表 首度證實CBL-514為天然物開發新藥

生技股后康霈*（6919）29日舉行上市前業績發表會，執行長凌玉芳首度公開證實，該公司開發醫美新藥CBL-514是利用天然物開發成小分子首見新藥，所謂的天然物成分有兩項，一是薑黃素，另一是白藜蘆醇，這過去被認為很難做成注射針劑，但是康霈生技是全世界第一家將這兩種天然物合成為新藥的公司。

康霈29日興櫃參考價為642元，單純就股價而言僅次於保瑞（6472）為生技股的股后，不過康霈目前股票面額為5元，若還原為每股10元的面額，已是國內生技股股王。

康霈在上市前業績發表會上公布，本次辦理現金增資1.4萬張，預計掛牌股本為7.67億，預計將於今年10月掛牌上市。由於康霈自登興櫃之後，其題材及臨床進展獲得特定投資人高度青睞，股價持續飆高，截至今年6月底持有現金、銀行存款及定存約有33.4億元。凌玉芳說，在手現金充裕，且進入三期臨床後就會啟動與大廠的市場授權或產品併購，五年不用再募資。

凌玉芳表示，康霈生技主要業務為醫美及慢性發炎相關疾病領域新藥開發，目前研發進度發展最快的CBL-514為天然物開發的505(b)(1)小分子首發新藥。由於外界過去對CBL-514的成分為何一直抱持高度好奇，凌玉芳29日也首度公開說明，所謂的天然物包括薑黃素及白藜蘆醇。

她說明，醫美藥物從過去至今從未有未知化合物做成的藥物允許上市，康霈生技採用已知的化合物，醫美專科醫師認為「醫美」並非疾病，無法接受未知化合物做為藥物進而造成風險。

凌玉芳也說明，康霈生技的CBL-514雖然天然物本身無法申請成份專利，但目前公司已拿到近一百項各式專利，包括組合物、方法及適應症都涵蓋在內，雖然沒有天然物成份專利，但並不影響後續的市場推廣。

凌玉芳表示，CBL-514注進度最快的局部減脂適應症，臨床2b試驗結果預計今年10、11月出爐，考量後續三期臨床設計相同，如果結果正向代表風險下降，明年就會啟動將啟動臨床研究全球多國多中心樞紐三期收案，預計2026年完成，應FDA的要求，CBL-514的臨床試驗安慰劑皆為生理食鹽水。