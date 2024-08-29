橘焱胡同美國首店第4季開出 落腳洛杉磯爾灣

橘焱胡同（2761）29日表示，計畫第4季在洛杉磯爾灣開出美國第一家胡同燒肉店，「胡同裏燒肉」以單店授權加盟的方式進駐當地市場，餐飲型態有別於台灣採單點模式，而是結合吃到飽的型態，客單價估在60美元。而在「胡同裏燒肉」開出後，公司也評估，連鎖燒肉丼品牌「開丼燒肉VS丼飯」進軍美國的可能性，目前已有幾個考察中的城市。

橘焱胡同持續開枝散葉，下半年營收看俏。除了日前開幕的星胡同，胡同燒肉微風信義店及杉村天婦羅外，橘炎胡同將在今年第4季於大巨蛋開出韓國人氣BHC炸雞首店，該店首月營收目標為500萬元。

目前橘炎胡同旗下品牌共13個品牌，包含日式精緻燒肉的「胡同燒肉」及「胡同裏燒肉」、日式雞肉串燒「台北鳥喜」、台灣牛肉麵「胡董牛麵所」、日式蝦味拉麵「一幻拉麵」、日本和牛燒肉專賣「一牛楽」、日本鰻魚飯專賣店「うなぎ四代目菊かわ」、手打炭燒和牛漢堡排「焱の挽肉」、連鎖燒肉丼品牌「開丼燒肉VS丼飯」、平價鐵板料理「唬唬鐵板廚房」、天婦羅專門店「天婦羅 杉村」、「星胡同」以及即將開幕的「BHC韓式炸雞」；截至8月底，全球門店數合計共48家。

除原餐飲營收外，橘炎胡同零售業務也持續發展，過往零售業務之商品主要為精修手切肉品及聯名商品，於去年下半年起也積極開發自有品牌的產品，包括胡同元氣燒肉起士捲及胡同燒肉粽等，透過增加商品及增加通路的方式擴大零售業務。

展望後市，橘焱胡同持續以多品牌策略發展台灣餐飲市場，除自有品牌「胡同燒肉」外，也將加大力道經營代理品牌「BHC韓式炸雞」於台灣區之連鎖餐飲體系；此外，亦透過數位工具進行主動式行銷及強化會員經營，增加集團營運表現。