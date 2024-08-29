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這款台灣味征服歐洲市場！奇美波蘭廠8月量產 每月可產2500萬顆水餃

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
奇美食品於波蘭羅茲廠熟水餃生產於8月正式量產成功，1個月可生產2500萬顆。圖／貿協提供
奇美食品於波蘭羅茲廠熟水餃生產於8月正式量產成功，1個月可生產2500萬顆。圖／貿協提供

冷凍水餃是很多人家裡冰箱必備冷凍食品，歐洲消費者接受度也很高，現在更是進軍歐洲市場設廠，直接生產水餃。外貿協會表示，奇美食品與波蘭肉類食品大廠SuperDrob合作，在波蘭羅茲市新設熟水餃生產基地，8月19日開始量產，每月大約生產2500萬顆水餃，奇美水餃大軍正式進軍歐洲大陸。

奇美食品董事長宋光夫表示，這是奇美食品在歐洲建立的第一個重要生產據點，也是在歐洲市場銷售含肉製品的重要里程碑，生產線因應當地的特殊性進行多次測試與調整後，達到符合歐洲的生產標準，這個灘頭堡的建立，將可大大提高奇美食品在歐洲的競爭力及市占率。

選定波蘭為生產基地後，奇美食品針對歐洲水餃市場的消費者喜好、生產食材、行銷宣傳、銷售通路等面向與合作方反覆討論，部分食品在去年駐波蘭代表舉辦的「雙十國慶晚會」，以及貿協主辦的波蘭「台灣週」中試水溫，以台式佳餚驚艷國內外貴賓。今年再度與貿協合作，在6月德國柏林舉辦的歐洲臺灣形象展中重現美味，用奇美的水餃、刈包、鳳梨酥再度讓歐洲消費者稱讚。

奇美食品海外版圖已擴展至北美、紐澳、日本、香港、歐洲、新加坡、及南非等國, 近年來主攻中東歐市場，就地取材生產水餃、點心等肉類麵食產品，未來將切合當地口味開發全系列產品，逐步擴大市場版圖。

貿協董事長黃志芳表示，台灣除半導體之外，也相當看好食品在中東歐市場潛力，歐洲市場具有「高消費、高單價」特性，例如華沙市中心的台灣手搖飲一杯折合約臺幣240元，還非常熱銷，證明歐洲市場可接受台灣高端茶飲和食品。

黃志芳說，奇美食品是台灣食品進軍歐洲的典範，貿協也將持續不斷和食品、連鎖加盟業者合作，協助我國業者海外布局，向國際展現臺灣的「軟食力」。

水餃 波蘭

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