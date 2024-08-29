華新：新台幣升值 調漲9月部分外銷不銹鋼盤元牌價
電纜及不銹鋼廠華新麗華今天宣布，近期倫敦金屬交易所(London MetalsExchange, LME)鎳金屬價格反彈，廢不銹鋼價格同步上揚，鋼廠面臨成本壓力；加上新台幣升值，調漲9月外銷300系不銹鋼盤元基價每公噸50美元。
華新表示，市場預測美國聯準會（Fed）降息機率高，且歐美暑休結束，陸續返工，鋼品需求預估可望回溫。
不過，華新考量客戶整體接單競爭力，9月盤元牌價以穩健為原則，300系、316及含銅附價、200系、400系皆維持平盤；只有外銷部分，因新台幣升值，300系基價每公噸調漲50美元。
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