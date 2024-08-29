銀行房貸滿水位、民俗月無礙 建商暑假淡季檔期推案創高

近期銀行房貸滿水位議題吹響成屋市場喪鐘，預售市場卻可隔岸觀火。根據住展雜誌統計，被視作房市淡季的7、8月暑期檔，北台灣在今年推案量來到2762.9億元，創統計紀錄新高。而觀察2018年迄今，除了今年外，2019、2020、2022年都突破兩千億元量能。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，暑假期間因為父母們陪伴小孩，加上時值民俗月，買氣較不穩定而被認為是房市淡季，建商多將重心擺在之後的928檔期。不過，這幾年民眾購屋態度積極，一年到頭不分寒暑都有買房念頭，建商也開始不受時節限制推案。加上要是恰逢機會，更顯現不錯量能，像是2019年有台商回流效益，2020年則為史上最低利率時期，2022年因上半年疫情變種干擾，令推案延至暑假階段，今年房市沸騰更可說無時無刻都是良辰吉日，該推就推，沒什麼好顧忌。

去年房市環境不確定因素多，建商一整年都且戰且走，加上平均地權條例修正案7月上路，暑假檔期弱勢更屬應當，來到今年房市翻揚，兩年相較回溫50.1%就不意外。桃園市、基隆市、台北市相比去年成長46.2%至350.1%。

最值得注意莫過於台北市，推案量突破千億元，達同期新高紀錄，比去年同期爆增350.1%，量能占了北台灣超過4成，成為熱況主因。

不過，新竹地區、新北市、宜蘭地區則未有表現，比去年同期減幅13.6%至36%。宜蘭地區近期搭不上房市熱潮，買氣多被其他熱門縣市磁吸，純以在地客為主，又相較都會區對民俗月更有顧慮，推案量不振其來有自。新竹地區今年以來除了香山區、寶山鄉大案外，新案量一直不顯眼，建商去化舊案就能賺，不著急進場，還能以量制價，都讓數據呈現溫和。新北市推案亦稍歇，由於上半年多案光速完銷，建商也開始緩推緩賣，追求更高的獲利空間，中永和區、三重區等指標案都擺在後頭，不爭一時。

陳炳辰指出，今年最後一檔期928即將登場，台北市大安區、文山區、信義區，新北市永和區、中和區、三重區，以及新竹市香山區、桃園市中壢區預期推出指標大案，而此檔期在北台灣來說，以2000多億元推案量為高，推測今年可維持水位，不無機會創下新高。

至於買氣是否同步跟進，直接變數是9月央行理監事會議調控房市的可能性，間接干擾則有資金穩定性、整體房市信心不若上半年，年底還是得謹慎以待。