「柚子同學」相挺！桌球國手高承睿為台灣文旦柚代言

柚子同學相挺台灣文旦柚！國產文旦柚正值盛產季，農業部特別邀請代表臺灣參加巴黎奧運、外號「柚子同學」的桌球國手高承睿為文旦柚代言，該支影片29日也正式曝光，農業部表示，文旦柚富含鉀離子、維他命C及膳食纖維等營養元素，符合國人追求健康、美味的需求，且現已接近中秋佳節，歡迎國人至農業部輔導的台灣農產嘉年華、台灣優果鮮販企業團購平台及農良直賣所等平臺多加訂購支持，邀請全民挺台灣選手、挺臺灣文旦柚，與柚子同學一起品嚐季節限定、在地最新鮮的台灣文旦柚！

農業部說明，國產文旦柚種植逾3,700公頃，年產量約6萬2千公噸，今年文旦柚生育階段雖逢乾旱及凱米颱風影響減產2成，但颱風帶來的雨水有助於果實發育充實，且糖度超過10度以上，高者更達12-15度，兼具香氣盈滿、果肉多汁及酸甜平衡的絕佳風味，顯示今年文旦品質甚佳。

農業部表示，消費者從市場選購文旦柚後，可存放室內通風陰涼處，經過自然辭水後能讓果肉軟化、提升口感與甜度，就能充分品嚐到國產文旦柚的酸甜好滋味，加上其富含的膳食纖維能增加飽足感且熱量低，是茶餘飯後、清爽解膩的最佳良伴。

農業部進一步說明，為健全國產文旦產業鏈，除輔導生產端精進栽培管理與早收技術外，也導入產銷履歷驗證制度，落實溯源安全，讓品質更有保障，同時持續拓展超市量販、餐飲、電商平台等多元通路，方便消費者採購，並透過加工開發多元產品，以滿足消費者各式需求；此外也積極拓展日本等新興高端外銷市場，期打響臺灣文旦柚知名度，將文旦柚美味推向國際市場。

農業部於中秋佳節前邀請全民與柚子同學，平日或團聚時別忘以實際行動選購支持臺灣文旦柚，「秋節食用最應景、節後享用更美味」，歡迎民眾一起來品嚐秋天當令最新鮮的台灣柚。

國產文旦柚購買平台網址：

1. 台灣農產嘉年華：https://farmersbuy.cas.org.tw/#/

2. 台灣優果鮮販企業團購平台：https://ofresh.atri.org.tw/

3. 農良直賣所：https://www.afasale.tw/