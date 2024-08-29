賈永婕將接棒董座 張學舜任內最後一場公開活動：希望台北101越來越好

台北101董事長張學舜今天出席任內最後一場公開活動表示，感謝共事夥伴6年來的支持，一起將台北101打造成代表台灣當代文明的地標；對於藝人賈永婕將接任董事長，他僅說，「希望台北101越來越好。」

台北101今天舉行週年慶暨 World Masterpiece珠寶腕錶大賞開幕記者會，這也是張學舜任內最後一場活動。

張學舜致詞表示，「今天這個週年慶不只是週年慶，也是感謝會」，感謝夥伴6年來的支持，用人文、藝術、時尚、創意和台灣特有的植物花卉，將台北101打造成代表台灣當代文明的地標，以及生活精緻美學的商場場域。

台北101總經理朱麗文也表示，在董事長張學舜帶領下，台北101去年創下歷史最高獲利紀錄。根據101財報，101去年稅後淨利逾新台幣22億元，相較前1年增長近3成。

台北101將在9月3日進行董監事改選，由賈永婕接任董事長，張學舜受訪表示，卸任後將繼續體驗美好生活，「到全世界去旅行，放鬆一下」；對於賈永婕將接任董事長，他未正面回應，僅祝福台北101越來越好。

財政部官員表示，賈永婕形象正面，在時尚、行銷與經營等領域表現俱佳，學經歷完整，行政院已於22日核定由她出任台北101董事長。