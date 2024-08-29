提前半年公布！全台租金統計出爐 雙北松山、林口最貴「房租破2萬」

為推動租金市場資訊透明化，內政部29日首度公布「租屋市場統計資料公布」，在去識別化、保障個資隱私的原則下，公布全國278個行政區的實際租金統計資料。

內政部部長劉世芳表示，在8月中旬公布每個大學校區附近租屋行情後，反應非常好，因此現在把全台灣具備統計價值租屋行情，共有278個行政區，上會期立法院開議期間都有被要求，將朝租屋市場透明化方向，符合民意代表要求，希望在不修法的前提下去識別化，保有租屋隱私權，朝著租金市場透明方向前進，讓未來租屋市場更透明化。

為何比原本公布時程提早半年公布，劉世芳說，因為現在是就業轉職潮，租金來源是集中都會區，也能提供房仲網路參考，不至於產生太大誤差，因為用的資料是到3月31日前的有效契約，考慮去識別化等因素，因此用這樣的方式提供統計資料給大眾參考。

內政部地政司司長王成機進一步說明，這次公布的資料來源是利用國土署租金補貼資料，且是到今年3月31日還有效的租賃契約，才納入統計，總共47.8萬筆資料統計，公布條件必須在行政區里超過40筆以上租約，比較有穩定性、可靠性，全台灣都涵蓋278個行政區、涵蓋率76%。

王成機說，屋型部分如果租賃契約比較多的區域，分成三大類包括整戶、有門牌的獨立套房、分租雅房，租約足夠分成3大類且有40筆以上都會納入，136個鄉鎮地區涵蓋率36%，都是租屋市場需求比較高的地方。

為何要分成三大類，王成機解釋，不分類狀況下，內湖、汐止租金統計資料竟比大安、信義區還高，跟以往認知不同，因此再次分類下去，發現內湖、汐止整層出租的比例高達六成，因此租金比較高。

觀察統計資料中六都的租金75分位，台北市租金最高是松山區2萬4,000元、新北市最高行政區是林口2萬1,000元、桃園市則是桃園區與蘆竹區並列達1萬6,000元、台中市則是北屯區最高達1萬7,000元、台南市則是安平區最高達1萬6,000元、高雄市則是橋頭區最高達1萬6,800元。