南科利多帶旺台南房價！實價登錄揭「最高新成屋建案」是它

受惠南科大利多，帶旺台南房價持續高漲！據內政部實價登錄揭露，位於台南東區平實重劃區的成屋大樓「世界·巨星」，今年5月，13樓戶以總價3,168萬元成交，未扣除車位價格、每坪成交單價52.8萬元，若扣掉車位價格每個150萬元、拆算每坪成交單價約達58.2萬元，不僅刷新社區新高，更創台南成屋房價天花板。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，平實重劃區為台南市近年最具指標性的重劃區，「世界·巨星」為該區知名建案之一，預售時期最高每坪成交單價已坐穩5字頭行情，而最新5月創價交易屬二手移轉。

李家妮指出，原屋主2022年預售時以總價2,720萬元、每坪成交價49.8萬元入手，持有三年成屋後每坪加價約8.6萬元轉手新買家，顯示平實重劃區開發紅利，讓買方願加碼進場。

除了「世界·巨星」，同屬平實重劃區的預售大樓「浩瀚無極」，實價揭露每坪最高單價也已衝上57萬元。

據實價登錄網資料顯示，台南市目前已有約20個成屋及預售建案，每坪最高成交單價衝上5字頭，以行政區來看，東區共有八個建案站上5字頭，位居全市之冠。

台灣房屋台南宥辰加盟店店東林立武表示，東區為台南精華市區，生活機能優渥、交通便利，是傳統購屋熱區，近年區內具備多項重大建設利多，包括平實重劃區、南台南站副都心、南紡購物中心等開發案。

同時，林立武指出，台南市首條捷運藍線，以中華東路為主線貫穿整個東區，帶旺區段未來增值力道強勁，磁吸各大建商進駐推案，部分建案成交每坪地價、如「浩瀚無極」每坪土地單價以98.8萬元成交，改寫平實營區地價新高，而成本反映在建案開價上，自然房價水位也相對拉高。

林立武分析，台南市東區除了在地客群，也是不少追求生活機能的南科新貴購屋首選之一，且該區擁有不少明星學區，熱門的像是虎尾寮特區的復興國中小學區，深受家庭客群青睞，買氣有撐，助攻東區不僅新屋每坪成交價衝破5字頭，近期中古房價每坪最高也站上4字頭。

李家妮表示，觀察每坪成交5字頭的社區，多是近兩年內的交易，且以預售屋為主，主因看準各區段發展紅利，尤其預售屋多數賣的是未來市場看好的預期行情價，因此個案如具備地段優勢，位處機能優越的市心區或熱門新興重劃區，不僅未來增值潛力強，且若個案規畫品質佳、建商又有品牌力加持，成交行情也會相對亮眼。

李家妮指出，然而高單價不等於高總價，台南市每坪成交5字頭的行政區中，除了少數為總價3,000萬元以上的豪宅，也有不少是ㄧ、二房小宅房價每坪衝上5字頭，但總價帶約在13,00～1,500萬元左右。

李家妮分析，台南市小宅每坪單價創高，除了因戶數隔間多，每坪營造成本較高，加上近年小宅需求性大增，買氣支撐房價，也讓小宅每坪成交價更有實力衝高。