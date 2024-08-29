大專院校退場「校地能轉作社宅」？官員曝難處：比新建社宅還貴

少子化威力逐漸浮現，不少大專院校面臨退場命運，就有民眾認為應該把退場校地拿來做為社會住宅，不僅能有效利用閒置用地，還能解決社宅一屋難求的窘境；不過，高雄市都發局副局長郭進宗對此則說，真沒想像中簡單，學校結構跟住宅結構不一樣，且受到很多法規限制，重新改建比新建社宅還要貴。

內政部今日召開「租屋家庭支持政策」研討會，邀請學界、民間團體及各地租賃住宅服務公會與會，就目前社宅及租屋市場等議題共同討論。

中華民國專業者都市改革組織秘書長彭揚凱在會中表示，雖然支持政府多蓋社宅，但感覺是不知道民眾需求是甚麼，好像有地就蓋，不過金門、馬祖等離島有需要嗎？

彭揚凱建議，政府應該成立統一登記平台，讓民眾登記，設計出哪些生活圈須要社宅、需要一房還是二房，掌握數據才能真正了解民眾需求，現在盤點就只著重在公有地在哪，但其實不應該這樣，除了公有土地應該跟都市結合，不應該把所有分回土地拿去賣，進而炒高房價，有些地就應該拿來做社會住宅。

郭進宗回應，確實用盤地概念，但也不是所有公有地都能拿來做社宅，也要篩選地上狀況、區位合不合理，早期還沒盤地所以才用公有地，比如大專院校退場，大家都認為校舍可以拿來轉作社宅，但其實沒想像那麼簡單，學校結構跟住宅結構不一樣，學校管線、衛浴、水管、汙水、電線、消防都要重新整修，甚至比直接興建社宅還貴。

郭進宗還說，且學校轉作社宅也受到很多法規的牽引，希望社會住宅不是只給民眾有地方可以住，而是住的安全、有品質，還是希望社宅整修後可以維持30至40年，因此不是想要開闢就能開闢。