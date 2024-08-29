統一攜手極美美學藝術 於台北時代寓所打造當代藝術展

統一（1216）集團旗下藝文品牌玲廊滿藝首度攜手Acme+Art極美美學藝術合作，8月29日起至9月18日在台北時代寓所舉辦《異想奇境－熊妤的藝術創想》的當代藝術展覽。其中展示熊妤的豐富想像力與獨特創作視角，展覽共分為四大系列：「生成式美術館系列」、「奇幻美術館系列」、「療癒美術館系列」以及「平平安安系列」，每一系列都充分表達了熊妤的創作脈絡與靈感來源。

生成式美術館系列靈感源自生成式藝術（Generative art），此系列作品部分或全部使用自動創作系統，呈現出自動化與藝術創作相結合的獨特美學；奇幻美術館系列則是以未來原始主義為發想，將符碼、哲學、文學、音樂與機械裝置藝術相結合，編織出一個充滿奇異幻想的繪畫世界；療癒系列從心理學角度出發，探索人類對愉悅和安定的追求，通過孩子般純真的視角創造天馬行空的想像世界，讓觀者重新發現並創造自我；平平安安系列則以日常生活為靈感，捕捉生活中平凡卻充滿詩意的瞬間，展現純真質樸的美感。

熊妤的作品以其細膩柔和的畫面和幾何空間的交錯運用著稱，每一幅作品都充滿生命的活力與神秘氣息。她以獨特的視覺元素，引導觀者進入充滿奇幻色彩的異想世界，在這個世界中，時間與空間的界限模糊不清，無限可能性展現在眼前。

熊妤的創作深受生命科學與哲學思考的影響，通過作品探討人類情感的多樣性與複雜性，表達出對自我和生命的深層探索。她認為藝術不僅是一種表現形式，更是一種探索與表達內心世界的方式，作品中充滿對人生、情感、夢想及存在意義的思考，期望觀者在欣賞作品時能進行自我反思，尋找內心的共鳴。

本次展覽於日前舉行盛大的開幕式暨藝術分享會，邀請各界藝術愛好者共同探索熊妤藝術創作中的無限奇幻與多元視角。相信此次展覽將為觀者帶來一場超越現實邊界的當代藝術之旅，熊妤的每一幅作品都蘊藏著無限的奇幻異想與生命的奧秘，期待著每一位參觀者的細細品味與深入探索。