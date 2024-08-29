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民團籲先調查需求 持有住房更多元

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
29日的內政部社宅研討會上，民團也提出加入社宅的政策建議。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
29日的內政部社宅研討會上，民團也提出加入社宅的政策建議。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「除了社宅、包租代管，政府可設多元持有房屋方式，讓更多人有房子住！」專業者都市改革組織秘書長彭揚凱29日在內政部研討會時強調，政府目前生活圈規劃社宅是上到下，但他建議從下到上，並建立「社宅統一登記平台」，讓國家真正了解想住社宅者的需求。另外，他也建議採用中間型住宅，並限制轉賣價格、延長居住年限。

應了解社宅族群需求

彭揚凱指出，政府盼用生活圈統籌規劃，以加速直接興建社宅的進度，他建議用「由下而上」的「社宅統一登記平台」，讓需要社宅的民眾登記，填入想要的房型、需求與價位想法後審核，審核通過就可以參與抽籤，同時理解民眾真正需求。

他強調，未來社宅要考慮「輪候制」（輪流等候、審核取得資格後排隊），這樣的調查也有其必要。另外，他也建議，除了多元取得土地，將整體開發案撥出一定比例興建社宅也很重要，地方政府透過已開發公辦重劃賺了1600億，開發中、審議中與規劃中的都更計畫約有1700多公頃的土地，其實就可提供政府需要的社宅缺口。

思考中間型住宅

「將開發土地留3到5%，需要法制化！」彭揚凱認為，目前相關規定比較像是道德勸說，地方政府沒有動機保留土地，他呼籲要法制化相關規定，且在區徵重劃上，社宅應該強制列為社福用地。地方過去賺很多，應該負擔社宅興建成本，蓋好的社宅也可設立財務溢價上限、限制購買等方式，增加供給。

他指出，除了社宅、自用住宅外，國外現在有很多種「中間型住宅」，是介於租賃與購屋之間的住宅持有型態，比租屋更穩定、價格也比購屋低，可減輕政府財務負擔。彭揚凱說，不過這種持有型態與華人觀念差異很大，未來可研議透過長租、住戶獲得使用權等方式，增加民眾入住動機。

彭揚凱舉例，可透過政府與建商合建分屋，讓建商能順利了結獲利，政府可以65%價格賣給首購族，但政府有35%的產權，並收少量租金作為修繕成本；設立一定年限不能轉賣，或是轉賣給首購族、價格不隨市價等，他呼籲政府多參考國外不同類型的中間型住宅。

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