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台南成屋單價創新高 平實每坪58.2萬成交

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
根據內政部實價登錄揭露，位於台南東區平實重劃區的成屋大樓「世界·巨星」，今年5月，13樓戶以總價3,168萬元成交。照片／台灣房屋集團趨勢中心提供
根據內政部實價登錄揭露，位於台南東區平實重劃區的成屋大樓「世界·巨星」，今年5月，13樓戶以總價3,168萬元成交。照片／台灣房屋集團趨勢中心提供

受惠南科利多，帶旺台南房價持續高漲！根據內政部實價登錄揭露，位於台南東區平實重劃區的成屋大樓「世界·巨星」，今年5月，13樓戶以總價3,168萬元成交，每坪成交單價52.8萬元，不過該單價並未扣除車位價格計算，如依該社區今年車位平均成交行情約150萬元估算，扣除車位價，換算每坪成交單價約達58.2萬元，不僅刷新社區新高，同時刷新台南成屋房價天花板！

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，平實重劃區為台南近年最具指標性的重劃區，「世界·巨星」為該區知名建案之一，預售時期最高成交單價就已坐穩5字頭行情，而該筆創價交易屬二手移轉，原屋主111年預售期以總價2,720萬元，每坪49.8萬元入手，持有3年成屋後每坪加價約8.6萬元轉手，看好平實重劃區開發紅利，也讓買家更願加碼進場。

除了「世界·巨星」，同屬平實重劃區的預售大樓「浩瀚無極」，實價揭露最高單價也已衝上57萬元。不只新案創高價，根據台灣房屋統計，台南市目前已有約20個成屋及預售建案，最高成交單價衝上5字頭，以行政區來看，東區共有8個建案站上5字頭，位居全市之冠。

台灣房屋台南宥辰加盟店店東林立武表示，東區為台南精華市區，生活機能優渥、交通便利，是傳統購屋熱區，近年區內具備多項重大建設利多，包括平實重劃區、南台南站副都心、南紡購物中心等開發案，同時台南首條捷運藍線，以中華東路為主線貫穿整個東區，帶旺區段未來增值力道強勁，磁吸各大建商進駐推案，部分建案成交地價，如「浩瀚無極」每坪以98.8萬元成交，改寫平實營區地價新高，成本反應在開價上，房價水位也相對拉高。

而東區除了在地客群，也是不少求生活機能的南科新貴購屋首選之一，且擁有不少明星學區，熱門的像是虎尾寮特區的復興國中小學區，深受家庭客群青睞，買氣有撐，助攻東區不僅新屋衝破5字頭，中古房價最高也站上4字頭。

李家妮表示，觀察成交5字頭的社區，多是近2年內的交易，且以預售屋為主，看準各區段發展紅利，預售屋多數賣的是未來價，個案如具備地段優勢，位處機能優渥的市心區或熱門新興重劃區，未來增值潛力強，加上個案規畫品質佳及建商品牌力加持，成交行情也會相對亮眼。

然而高單價不等於高總價，5字頭榜單除了少數為總價3,000萬元以上的豪宅，也有不少是1至2房小宅房型衝上5字頭，總價帶約在1,300至1,500萬元左右，小宅單價創高，除了因戶數隔間多，每坪營造成本較高，加上近年小宅需求性大增，買氣支撐房價，也讓小宅更有底氣衝高房價。

照片／台灣房屋集團趨勢中心提供
照片／台灣房屋集團趨勢中心提供
照片／台灣房屋集團趨勢中心提供
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建案 房價 重劃區

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