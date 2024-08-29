藉都更增建社宅 另設物業交流平台

政府希望透過都更、造鎮與都市規劃，增加直接興建的社宅數量！內政部次長董建宏29日「租屋家庭支持政策」研討會表示，除了租金補貼與包租代管外，還要透過容積獎勵、鼓勵民間參與、改變使用方式以加速土地取得，以直接興建社宅。住都中心董事長花敬群也說，社宅將設物業交流平台，協助加強社宅管理。

以生活圈規劃社宅

董建宏表示，總統賴清德希望在121年達成包租代管25萬戶、租金補貼每年提供50萬戶，還有直接興建社宅25萬戶的目標，且在117年中央興建社宅比例能超越地方，因此如何加速、吸引民間參與投資成為首要任務。目前希望透過生活圈統籌規劃，保留社宅用地，還有小造鎮計畫，還有研議中的使用權社宅增加社宅供給。

「高雄人大多是南北通勤！」董建宏表示，以前的都市規劃大多未配合在地居民生活習慣，未來會依循在地生活圈，設立適合社宅點，透過跟地方政府買地、容積獎勵與小造鎮計畫，加速取得土地，並建立社宅周圍公共建設，讓社宅不單純只是讓外人進住，也協助改善周圍環境，強化社宅與當地連結。

蓋完社宅整合服務

董建宏說，興建社宅的過程還會結合綠建築、智慧建築，還有預鑄與鋁模等工法，降低興建與營運成本；另外，目前政府正在研議「使用權住宅」，預計可讓住戶有最長20年使用權，並在轉賣、租金上設不同限制，增加多元居住模式，讓更多人「住者有其屋」。

花敬群則說，除了政府政策以外，由物業公司管理社宅也很重要，台灣多數公司較缺乏物業管理經驗，因此會設立「社宅營運管理聯繫大平台」，整合入住、租戶管理、倉儲、巡檢報修等環節，並讓不同區域業者分享經驗、交流，讓社宅營運更順利，也能打造相關產業鏈，吸引業者投入、促進經濟發展。

他舉例說，包括物管人員流動率、廠商供給量不足、住戶服務修繕責任、契約糾紛等都可互相交流。

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