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中台灣再現破億交易建案 隱性、顯性富豪各有所好

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中市大七期近來成為中台灣唯一同時擁有兩個破億元總價交易的房市熱區。業者提供
台中市大七期近來成為中台灣唯一同時擁有兩個破億元總價交易的房市熱區。業者提供

台中市大七期近來成為中台灣唯一同時擁有兩個破億元總價交易的房市熱區！低密度高綠覆的單元二，以大尺度規劃和獨特生活感吸引隱性富豪，OPENDATA揭露陸府建設的「陸府續森」，以總價1億1,655萬元、單價每坪99.1萬元的成交，刷新區域紀錄。

在此同時，七期作為台中市政中心，國際級規劃受到不少顯性富豪青睞，寶輝建設的「寶輝101 Theater South」，近期實價登錄揭露以總價1億1,006萬元、換算單坪98.8萬元穩坐區域總價寶座。

兩者皆凸顯大七期高端房市的熱絡，同時也展現品牌建商如何精準滿足不同類型高資產客群的需求。

住商不動產七期南屯加盟店協理黃盟翔表示，七期擁有獨特的高端居住生態，也是台中傳統豪宅重鎮，早已具備高價水準，即便近來住宅與商辦坪數都逐漸縮小，不過憑藉著國際級規劃、顯眼大器外觀，仍吸引注重身分地位的顯性富豪青睞。

單元二則擁有寬敞的道路規劃，同時具備低建蔽、低容積、低密度、高綠覆的「三低一高」優勢，使品牌建商有更好的條件規劃，高端餐飲與企業總部也接連進駐，整體街廓質感及生活氛圍，成為追求生活品質的隱性富豪首選居所。

黃盟翔說，「單元二受環境影響，產品多為中大坪數，對於高端客戶而言，不僅提供更大尺度的居住空間，更能真正實現離塵不離城的理想生活」。

其中，陸府建設秉持「開發多少土地，就還給地球多少綠意」的理念打造生機建築，34年來在台中打造50多個住宅社區，種植超過3,000棵大喬木，主力產品為68、108坪的單元二指標案「陸府續森」，就擁有雙植樹大陽台和超過200%的綠覆率。

此外，陸府建設引入專業「精緻服務關係師」和「綠海團隊」長駐社區，為住戶提供全方位的生活管理和綠植養護服務。

員工更化身樂活玩家為「Club Lohas」住戶策劃多元活動，搭配坐落單元二的永久會館陸府植深館與陸府美學總部，持續透過陸府生活美學教育基金會，將對環境的關注轉化為藝文展覽和教育活動，充分體現對客戶的永續服務承諾，凸顯品牌價值，獲得高端客好評。

而大七期當前除了這兩個指標億級建案，包含總銷約120億元的「寶璽天讚」和總銷達280億元的「聯聚玉衡大廈」，即將於七期市政中心正式推出；單元二方面，實價登錄新揭露完銷新案「雙橡園1920」，最高成交單價也已來到85.47萬元，區域行情持續走高。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，高價精華地帶自然會帶動周邊房市發展，「單元二高綠覆、低密度開發的宜居特性，與七期共同發展成豪宅區域，若還有品牌加持，無疑將更攀上高價水準」。

隨著8月台商資金回流和9月美國可能降息，陳炳辰預期，身為台商重鎮的台中，企業主有望將充沛熱錢轉投不動產，將進一步推動大七期豪宅市場的需求，形塑新一波高價區域市場利多，「屆時品牌力和高端規劃，將成見真章決勝負的關鍵」。

「陸府續森」以總價1億1,655萬、單價每坪99.1萬元成交，刷新區域紀錄。記者宋健生/攝影
「陸府續森」以總價1億1,655萬、單價每坪99.1萬元成交，刷新區域紀錄。記者宋健生/攝影
台中大七期近一年億元級指標預售建案一覽。資料來源：實價登錄、OPENDATA及業者
台中大七期近一年億元級指標預售建案一覽。資料來源：實價登錄、OPENDATA及業者
「寶輝101 Theater South」以總價1億1,006萬元、換算單坪98.8萬元居冠。記者宋健生/攝影
「寶輝101 Theater South」以總價1億1,006萬元、換算單坪98.8萬元居冠。記者宋健生/攝影

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