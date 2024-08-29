中科外溢效應持續發酵 神岡補漲力道強新案站上4字頭

中科園區持續蓬勃發展，截至今年6月底從業人數突破5萬大關，達5萬3,947人，上半年更吸引22.4億元新投資；而中科龐大的就業人口也隨著這股熱潮開始外溢，進一步推動周邊房市快速升溫，特別是對鄰近潭雅神區域產生顯著影響。

繼大雅、潭子新案價格都站上4字頭後，被譽為中科周邊「隱藏版精華區」的神岡，因其獨特的地理位置和相對低基期的房價，迅速成為中科族與自住客新寵，最新實價登錄揭露，區內新案也突破4字頭大關，補漲力道強勁。

中科的經濟影響力不容小覷，根據中科管理局統計數據顯示，今年6月單月，園區出口額就達575.36億元，較去年同期大幅成長70.6%，而貿易總額更達957.79億元，年增59.4%；不僅如此，根據統計數據，截至今年8月中科園區共引進7家新投資案、投資總額17.72億元。

隨著更多高科技企業進駐和國際人才湧入，中科周邊針對優質住宅的需求與日俱增，並逐漸外溢到鄰近潭子和大雅區域，讓兩區房價日漸攀升。

根據內政部實價登錄揭露，潭子區內預售華廈案「傳晟悅光」，高樓層成交單價已達50.8萬元，而寶璽機構旗下睿嚮建設，在潭子弘富重劃區初試啼聲的大樓案「睿嚮大涵」，最高成交單價也有45.9萬元的水平；大雅近來則是缺乏新案供給，華廈案「鼎一豐雅」高樓層，單價來到45.9萬元。

而這波自住的剛性需求，也延伸到進出豐原、大雅、清水等地區門戶的神岡，區內不僅有全長13.1公里的「潭雅神綠園道」自行車道，市府也持續推動擴大神岡都市計畫產業園區、神岡豐洲科技工業園區二期，迎來大量產業與人口進駐，因此近年陸續出現新大樓案，有別於過去透天案為主的市場走向。

繼區內華廈預售案「中科峇里島15」的1樓戶，成交單價來到40.1萬元之後，近期實價登錄又揭露久樘開發的新案「南方童畫」在品牌加持下，社區最高單價也達40.7萬元，刷新區域紀錄。

深耕中部40餘年的久樘開發，看好中科前景及神岡區獨特的地理位置和發展潛力，在緊鄰潭雅神綠園道的中正南街三面臨路基地上，推出符合國際級fitwel健康建築認證及ESG永續建築規劃的近千坪新案「久樘南方童畫」。

該案目前已開工動土，產品規劃25至34坪的2至3房，並提供加厚至20公分的地板等高規配備，成區內指標建築；而基地到潭雅神自行車道運動休閒，都在步行5分鐘內可達的距離，且開車僅需8分鐘即可上國道四號，20分鐘車程更可直達中科，位置優越，詢問度頗高。

全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，台灣的產業園區帶來就業人口，也帶動區域房市價量表現，「各園區概念房市都有外溢情勢，亦會因比價效益而有不少二線地帶受惠，就業人數多達數萬人的中科有此趨勢也不意外，除了沙鹿及龍井早就起漲，新案站穩3字頭的神岡區，也已有揭露4字頭水位，顯見效應」。