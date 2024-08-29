台灣商業聯合總會第三屆第一次會員代表大會順利完成

台灣商業聯合總會假台北福華飯店的福華廳隆重舉行第三屆第1次會員代表大會，改選張元銘為新任理事長。

台灣商業聯合總會這次大會，除了進行理事、監事及理事長改選之外，更是一場凝聚共識、展望未來的盛會。在平和選舉氛圍與過程中，由燿華（2367）董事長張元銘以其卓越的領導能力和豐富的經驗，獲眾理事支持，順利當選第三屆理事長，並獲得現場所有會員及代表的熱烈掌聲和衷心祝賀。

這次會員代表大會主席張平沼理事長致詞時表示，在過去兩任理事長任期中，感謝理監事的支持。張平沼強調團隊的合作與同心是推動會務前進的關鍵。他也期許新任理、監事團隊能繼續攜手並肩，凝聚共識，持續奉獻熱誠，為會員提供更優質的服務。

副理事長王應傑致詞表示，張平沼擔任理事長帶領理監事團隊，共同致力於推動臺灣的經濟發展，功不可沒，也期許新任理監事在新任理事長張元銘的領導下，能再接再厲，為共同目標而努力。