雄獅限定特色體驗行程訂單能見度高 銷售成績亮眼

隨著航班增加和新航線開通，國際旅遊需求增溫，雄獅旅遊（2731）觀察，全球旅遊熱潮持續，各地飯店、觀賞席等旅遊元件不易取得，旅客紛紛提早規劃行程，預訂行程的時間平均提前3至6個月以上。其中，特定體驗行程的訂單能見度高，且銷售表現佳。

以日本冬季熱門藏王樹冰遊程來說，訂單能見度至明年2月；長程線部份，聖誕慶典行程訂單人次較去年同期增加近2成，跨年期間的杜拜煙火秀行程更已銷售近七成，顯示旅客不僅提早預訂，講求限定特色體驗的行程，更受旅客青睞。

對此雄獅旅遊推出冬遊四大提案，主打獨家規畫與特殊體驗，不論是出國看跨年煙火、參加主題慶典、享受滑雪樂，或是在國內賞楓、吃美食泡溫泉、迎曙光，都能滿足旅客的多元需求，並推出冬季團體旅遊行程優惠，最高可現折4,500元。

在跨年檔期方面，雪梨跨年煙火秀享譽國際，雄獅獨家包場雪梨港灣最夯半戶外式餐廳座位區，全景煙火一次盡收眼底，每人145,800元起。美國紐約時代廣場跨年為全球矚目盛事，特別推出保證入住希爾頓時代廣場飯店水晶球景觀房，輕鬆迎接新年倒數計時。此外，推薦前往世界第一高樓－杜拜哈里發塔，第一排近距離欣賞華麗煙火秀，品嚐獨特風味料理，留下難忘的跨年回憶。

針對日韓追雪行程推出北海道破冰船免4萬、韓國滑雪行程享冬奧指定滑雪場。日本東北藏王樹冰堪稱最熱門的雪地景點，一睹冰雪怪獸自然奇景之餘，還能品味山形牛、仙台牛舌等在地風味餐；想在北海道來趟追雪旅行，推薦搭乘紋別或網走地區的破冰船，及趣味雪盆活動，在銀白世界體驗冬日魅力，每人39,900元起。

針對喜愛滑雪的旅客，雄獅陸續推出日韓各大經典雪場行程，包括今年全新主打適合親子遊玩的八幡平下倉雪場、雪道變化度高的八幡平全景雪場，提供中文滑雪指導員和小班制分班教學；韓國則推薦平昌冬奧指定的海雲度假村滑雪場，擁有最長的雪道，及多種級別的滑雪道設施，不論是初學者、進階滑雪客都能找到適合的滑雪行程。

冬季有許多精彩的節慶活動，如期間限定的「歐洲聖誕市集」，出發法國每人72,900元起，漫步於香榭麗舍大道欣賞迷人的聖誕燈飾，沉浸濃厚的聖誕氛圍；威尼斯「面具嘉年華」，感受一年一度面具節遊行活動及品嚐道地義式美食。若偏愛涼爽氣候的旅客，推薦摩洛哥避寒冬，在撒哈拉沙漠體驗沙漠風情，特別安排德吉瑪廣場夜市走訪一千零一夜的神秘氛圍。

在國旅方面，武陵與福壽山農場欣賞高山楓景，雄獅保證入住2024年全新啟用武陵富野渡假村，或2023年重新裝修完成的福壽山國民賓館，帶給旅客最新的高山入住體驗，每人5,799元起；或騎乘單車尋覓金色高粱田、橫跨金門大橋，感受季節限定的紅色浪漫。

此外，秋冬是適合泡湯的季節，在草嶺古道健走後，大啖美味海鮮燒烤補充體力，在溫泉飯店放鬆身心迎接療癒時光。若想在台灣迎接新年，則推薦參加花蓮跨年演唱會，及到三仙台迎第一道清晨曙光。