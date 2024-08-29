成屋慘、預售沒事？ 北台建商暑期推案創新高

住展雜誌指出，銀行房貸滿水位議題衝擊成屋市場，但預售市場卻是隔岸觀火。根據住展雜誌統計，今年房市淡季7、8月暑期檔，北台灣推案量來到2762億元，創統計新高。

觀察2018年迄今，2019、2020、2022年也都突破兩千億元量能，淡季已不再是淡季。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，暑假期間因為有不少父母們陪伴小孩出國，加上逢民俗月，買氣相對較弱，被認為是房市淡季，建商多將重心擺在之後的928檔期。

不過這幾年民眾買房意願高，即使是暑假，建商也積極推案，尤其2019年有台商回流效益，2020年有史上最低利率，2022年則因上半年疫情干擾，推案延至暑假階段。

去年房市環境不確定因素多，建商一整年都且戰且走，加上平均地權條例修正案7月上路，暑假檔期表現弱勢。但今年，房市可用沸騰形容，對建商來說，無時無刻都是良辰吉日，即使鬼月也該推就推，沒有顧忌。

和去年比較，今年暑期推案增加50%。桃園市、基隆市、台北市都明顯成長，其中台北市推案量突破千億元，創同期新高紀錄，比去年同期爆增350%，量能占了北台灣超過4成。

不過，新竹地區、新北市、宜蘭地區則比去年同期減幅13%至36%。宜蘭地區近期搭不上房市熱潮，買氣多被其他熱門縣市磁吸，以在地客為主，又相較都會區對民俗月更有顧慮，推案量因此不振。

新竹地區今年以來除了香山區、寶山鄉的「宏道新竹帝寶」系列大案外，建商主以去化舊案為主，不著急進場，還能以量制價，讓數據呈現溫和。

新北市推案亦稍歇，由於上半年多案光速完銷，建商也開始緩推緩賣，中永和區、三重區等指標案都擺在後頭。