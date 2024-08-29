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暑假淡季不淡 北台灣建商推案量創新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

房市熱，建商推案打鐵趁熱，不受暑假影響，北台灣預售推案量爆出歷史新高。根據住展雜誌統計，以往被視作房市淡季的7、8月暑期檔爆出歷史巨量，北台灣推案量達2762.9億元，年增50.1％。另，觀察2018年迄今，2019、2020、2022年都突破2000億元量能，顯見近年來建商推案相當積極。

住展雜誌企研室發言人陳炳辰表示，近期銀行房貸滿水位議題吹響成屋市場喪鐘，不過預售市場卻可隔岸觀火，以往暑假期間因為父母們陪伴小孩，且時值民俗月買氣較不穩定，加上建商多將重心擺在之後的928檔期，因此被認為是房市淡季。

不過，近年民眾購屋態度積極，一年到頭不分寒暑都有買房念頭，建商也開始不受時節限制推案，加上要是恰逢機會，更顯現不錯量能，像是2019年有台商回流效益，2020年則為史上最低利率時期，2022年因上半年疫情變種干擾，令推案延至暑假階段，今年房市沸騰更可說無時無刻都是良辰吉日，該推就推，沒什麼好顧忌。

陳炳辰分析，去年房市環境不確定因素多，建商一整年都且戰且走放不開，且平均地權條例修正案7月上路，市場仍處於觀望氣息，不過到了今年房市翻揚，建商大膽推案，因此年增五成。

觀察北台灣各區，台北表現最佳，推案量突破千億元，年增350％，創下歷史同期新高紀錄，量能占了北台灣超過4成，成為熱況主因，其中主要是文山區「元利四季莊園」海量推案助攻，凸顯台北市門牌鍍金，長期看好。

另，一案定江山的還有基隆市，暖暖區破百億案量的「甲山林城上城2-美麗上城」於此時間點開案，讓推案量較少、比較基期低的基隆市兩年相比有倍數成長。

反觀宜蘭地區、新北市、新竹地區與去年同期相比，則是年減13.6%至36%，陳炳辰分析，主要是宜蘭地區近期搭不上房市熱潮，買氣多被其他熱門縣市磁吸，純以在地客為主，又相較都會區對民俗月更有顧慮。

新竹地區今年以來除了香山區、寶山鄉的「宏道新竹帝寶」系列大案外，新案量一直不顯眼，主要是建商不著急進場，以去化舊案為主，且因為新案稀缺，還可以以量制價。

新北市推案稍歇主要是由於上半年多案光速完銷，建商開始緩推緩賣，推測可能是為了追求更高的獲利空間，像是中永和區、三重區等指標案都擺在後頭，不爭一時。

展望後況，陳炳辰指出，今年最後一檔期928即將登場，台北市大安區、文山區、信義區，新北市永和區、中和區、三重區，以及新竹市香山區、桃園市中壢區預期推出指標大案，而此檔期在北來灣來說，以2000多億元推案量為高，推測今年可維持水位，不無機會創下新高。

至於買氣是否同步跟進，陳炳辰認為，直接變數是9月央行理監事會議調控房市的可能性，間接干擾則有資金穩定性、整體房市信心不若上半年，年底還是得謹慎以待。

2023、2024年暑假檔期北台灣各縣市推案量比較。資料來源／住展雜誌
2023、2024年暑假檔期北台灣各縣市推案量比較。資料來源／住展雜誌

建商 房市 暑假

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